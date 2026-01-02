El Ayuntamiento de Elda acondiciona el recorrido de la Vía Augusta

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha presentado este viernes la señalización de la Vía Augusta a su paso por el término municipal. El proyecto, impulsado desde la Concejalía de Presidencia y Fondos Europeos que dirige José Antonio Amat, ha sido financiado a través de fondos europeos y tiene como objetivo que Elda “se consolide como destino de interior vinculado al patrimonio, a la historia, a la naturaleza y al turismo activo”.

Alfaro ha explicado que con esta actuación se crea “una ruta senderista y cicloturista de 3,8 kilómetros, accesible y segura, que conecta de norte a sur los principales espacios viejos relacionados con la presencia romana en Elda”. El eje vertebrador de esta ruta es el río Vinalopó y el recorrido, según el alcalde, “pone en valor una de las grandes zonas verdes de la ciudad” y “refuerza futuras actuaciones de mejora paisajística y ambiental”.

Esta ruta senderista enlaza con otras históricas y naturales y con recursos culturales como el Museo Arqueológico y el yacimiento de El Monastil. El proyecto incorpora también la creación de la marca “Elda en la Vía Augusta”, vinculada a la identidad como ciudad del calzado conectando patrimonio, historia y marca bajo el lema “Elda te deja huella”.

El elemento tangible para enlazar estos conceptos, según Rubén Alfaro, es “la suela de esparto de una sandalia romana que figura en el logo del Plan Director de Recuperación de la Vía Augusta realizado por la Generalitat”. La actuación se completa con la instalación de paneles interpretativos, señalización para senderismo y cicloturismo y la mejora del panel de la Fábrica de la Luz, mejorando así la experiencia del visitante.