Ante la lluvia
Hoy no, mañana: las Cabalgatas de Reyes Magos en la provincia de Alicante que pasan al 6 de enero
El tiempo altera la víspera de Reyes y empuja a algunos municipios a reordenar el calendario para no suspender el desfile
La tarde del 5 de enero ha vuelto a demostrar hasta qué punto la Cabalgata de Reyes es una tradición capaz de adaptarse a casi todo, incluso a una jornada marcada por la lluvia y la incertidumbre meteorológica. Desde primera hora, los ayuntamientos de la provincia de Alicante han ido tomando decisiones en cascada para garantizar la seguridad sin renunciar a la magia. El resultado es un mapa cambiante, con aplazamientos puntuales al 6 de enero y una mayoría de municipios que han optado por celebrar hoy el desfile, aunque con ajustes relevantes.
Las Cabalgatas que se celebran mañana, 6 de enero
En este escenario, hay varios municipios que han decidido aplazar la Cabalgata al martes 6 de enero para evitar riesgos y asegurar un desarrollo normal del acto.
Torrevieja
La Cabalgata se celebrará finalmente el martes 6 de enero a las 17:00 horas. El recorrido partirá del Paseo Vista Alegre y continuará por Clemente Gosálvez, Ramón Gallud, Zoa y Caballero de Rodas, con final en la Plaza de la Constitución. Desde el Ayuntamiento se advierte de que el desfile podrá adaptarse si surgen imprevistos meteorológicos, aunque se mantiene el formato habitual.
Villena
En el Alto Vinalopó, la Cabalgata se ha aplazado al martes 6 de enero a las 18:00 horas debido a la alerta amarilla por nevadas emitida por Aemet y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. El recorrido se mantiene sin cambios y el resto de actos no se modifica, incluida la visita al Asilo por la mañana y la recepción en el colegio Salesianos, donde el alcalde entregará las llaves de la ciudad a Sus Majestades.
Santa Pola
El Ayuntamiento ha optado también por trasladar la Cabalgata a mañana martes, ante la previsión de lluvias, para que el desfile pueda celebrarse con normalidad. El desfile se celebrará a partir de las 12:00 horas, con el recorrido tradicional desde el Palmeral hasta la Glorieta.
Albatera
El municipio ha decidido aplazar la Cabalgata al martes 6 de enero a las 12:00 h. del mediodía, sumándose al bloque de localidades que optan por retrasar el desfile para evitar riesgos.
Calp
El Ayuntamiento ha decidido retrasar la Cabalgata al martes, convirtiéndose en uno de los últimos municipios en sumarse a los aplazamientos. El desfile tendrá lugar a las 17:00 horas.
Alicante, Elche y Alcoy mantienen su Cabalgata
Mientras algunos municipios aplazan, Alicante, Elche y Alcoy han decidido seguir adelante este lunes 5 de enero, adaptando el formato del desfile a la evolución del tiempo.
En Alicante, tras trasladar el domingo la Cabalgata de las Carteras Reales a un pabellón por la previsión de lluvia, el Ayuntamiento ha mantenido sin cambios el desfile principal. La Cabalgata ya se está celebrando con miles de personas concentradas en el centro de la ciudad, en una tarde fría y con lluvia intermitente, pero marcada por la afluencia de público y el ambiente propio de una de las citas más multitudinarias del año.
En Elche, por su parte, la Cabalgata ya ha salido a la calle después de una jornada mirando al cielo. El consistorio canceló previamente la venta de sillas y optó por adelantar y reducir el desfile, tanto en recorrido como en número de participantes. El inicio se fijó a las 17:00 horas, condicionado en todo momento a la evolución meteorológica.
Mientras que en Alcoy, la Cabalgata se está desarrollando con el horario previsto, aunque con modificaciones relevantes por motivos de seguridad. Se ha eliminado el uso de escaleras por parte de los pajes, concentrando el reparto de regalos en el interior de los edificios, y se ha agilizado el acto de la Adoración. La participación de los grupos de danzas y el espectáculo piromusical quedan supeditados a la intensidad de la lluvia, siguiendo el protocolo aplicado en el Bando Real.
Cabalgatas celebradas hoy con cambios de formato
Además de las grandes ciudades, otros municipios han conseguido mantener la cita del 5 de enero recurriendo a planes alternativos.
En Benidorm y Altea, la solución ha sido trasladar los actos a espacios cubiertos, celebrando la recepción de los Reyes en los respectivos palacios de deportes.
Municipios como Elda, Petrer, Mutxamel o Sant Joan han optado por adelantar horarios para esquivar las peores previsiones.
En otros casos, como Dénia, San Vicente del Raspeig, Novelda, Xixona o Aigües, se ha suspendido el desfile, pero la recepción de Sus Majestades se está realizando hoy en espacios interiores, con el reparto de regalos garantizado.
La tarde deja así una fotografía clara: pocos aplazamientos, muchas adaptaciones y una misma prioridad en toda la provincia. Que, llueva lo que llueva, los Reyes Magos lleguen a tiempo a repartir sus regalos.
