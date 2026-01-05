Sus Majestades de Oriente llenan de magia Benidorm, La Vila Joiosa y Elda

La magia de Sus Majestades de Oriente ha llenado una vez más la provincia de Alicante. Así, ciudades como Benidorm, La Vila Joiosa o Elda han disfrutado de sus cabalgatas sin incidencias.

En Benidorm el acto se había trasladado al Palau d’Esports l’Illa de Benidorm por el riesgo de lluvias a la hora del multitudinario desfile, habilitando el Ayuntamiento un servicio gratuito de autobuses. Y el momento álgido ha llegado cuando los reyes han entrado en la pista central del Palau.

Espectáculo con el que ha contado la Cabalgata de Benidorm / INFORMACIÓN

Una instalación que se ha llenado debido a la gran afluencia de gente, por lo que sus majestades han salido también saludar a las familias que no han podido entrar al recinto.

Elda

En Elda la magia ha vuelto como cada noche de 5 de enero, en un acto que se ha mantenido, adaptado al riesgo de unas lluvias que finalmente no han aparecido durante la cabalgata. Por precaución lo que se ha hecho es adelantar la Bajada de Antorchas y la Cabalgata 30 minutos.

Así ha sido la Bajada de Antorchas en Elda / INFORMACIÓN

Y debido a las obras que hay en el centro de Elda, la Adoración se ha llevado a cabo en la plaza de Castelar, el lugar de en la plaza del Ayuntamiento.

La Vila Joiosa

Y en La Vila Joiosa se ha desarrollado con normalidad, sin alterarse el acto por la lluvia. Y tan solo ha caído alguna gota que no ha afectado a su desarrollo.

Los Reyes Magos en Elda / INFORMACIÓN

El centro urbano se ha llenado de niños y mayores que no quisieron perderse la llegada de los Reyes Magos de Oriente. La Cabalgata real partió a las 18:30 horas como estaba previsto desde la plaza de la Generalitat para recorrer la avenida País Valencià y la calle Barranquet hasta el parque de la Barbera, un nuevo itinerario que se estrena este año.

Los Reyes Magos a su llegada a La Vila Joiosa / INFORMACIÓN

Antes, Melchor, Gaspar y Baltasar se subieron al Torreón de la Costera la Mar para saludar a los niños y niñas que esperaban ilusionados su llegada.

Una gran estrella fue la encargada de iniciar la Cabalgata y el Embajador de los Reyes de Oriente anunciaba la llegada de los Reyes Magos al municipio. Junto con él, los heraldos acompañaban con el sonido de sus trompetas. El baile llegó de manos de miembros del Club de Gimnasia Rítmica La Vila Joiosa.

La representación de escenas típicas de la época como los habitantes de un pueblo que celebra la llegada de los Reyes Magos, oficios artesanos o personajes que resuenan en la memoria de todos como el Rey Herodes acompañado por soldados romanos llenaron la Cabalgata ante la atenta mirada de los niños y niñas que esperaban a Melchor Gaspar y Baltasar. No faltó tampoco la representación del Nacimiento del Niño Jesús con María y José.

Un momento de la cabalgata a cubierto de Benidorm / INFORMACIÓN

La música llegó de manos de la Colla Els Valerios junto a los grupos de danza de Almadrava y Centener. El Cartero Real fue el siguiente en desfilar ante la atenta mirada de los más pequeños. El pasado sábado y domingo ya pudieron entregarle sus cartas con sus peticiones a Sus Majestades de Oriente.

Niños y niñas mostraron su ilusión ante el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar sobre sus camellos. Los Reyes desfilaban precedidos de sus abanderados y pajes reales, mientras saludaban al público.

Los Reyes Magos en Benidorm / INFORMACIÓN

Bandas de música

Las bandas de música de la Societat Ateneu Musical y la Agrupación Musical Mediterráneo acompañaban a Sus Majestades junto a las compañías de ballets locales, Danza Evi Ruiz, Tribalia Danza y Yabai Dance Estudio.

Este año, el Rey Melchor es el Rey Moro 2026 Juan Lloret, de la compañía Artilleria de l’Islam; el Rey Gaspar es la Reina Cristiana 2026, Marta Llinares, de Llauradors; y el Rey Baltasar es el vecino vilero Cristóbal. Más de 400 personas participaron en la Cabalgata Real de La Vila que terminó el recorrido en la finca de la Barbera dels Aragonés.

El alcalde de Benidorm y los Reyes Magos / INFORMACIÓN

Melchor, Gaspar y Baltasar saludaron a pequeños y mayores desde los balcones de la casa-museo y un gran castillo de fuegos artificiales sirvió para acompañar la presencia de los Reyes Magos a los que no dejaron de llamar los asistentes que esperaban pacientes para poder entrar a verlos de cerca. Los tres recibieron a pequeños y mayores en el interior de los jardines.

La Cala

Melchor, Gaspar y Baltasar visitaron también la Cala en una Cabalgata organizada entre el Ayuntamiento de La Vila y el de Finestrat. Esta recorrió la avenida Marina Baixa de Finestrat, la avenida Mariners de la Vila hasta llegar a la avenida Rosa dels Vents.