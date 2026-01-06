Día de Reyes
Villena celebra su Cabalgata más especial
Los Reyes Magos llenan de magia la ciudad tras el aplazamiento del acto por el riesgo de lluvias
La magia de los Reyes Magos ha inundado este martes Villena, un día después de lo previsto, tras el aplazamiento de la Cabalgata Real de la noche del lunes 5 de enero por el riesgo de lluvia y nieve.
Así, los niños han podido ver a Sus Majestades en una jornada muy fría, pero sin precipitaciones. Los Reyes Magos han realizado su recorrido por el itinerario previsto, después de que el resto de actos se celebraran el lunes.
El acto ha arrancado a las 18:00 horas, amenizada por Torbellino Animaciones, convirtiéndose en una cabalgata de despedida de Sus Majestades los Reyes Magos. Y este año ha incorporado el Grupo de Danza, que celebra su 70 aniversario.
Suscríbete para seguir leyendo
- Julio Martínez el 'musulmán' de Elda, detenido por la operación Plus Ultra
- Cuando el interior habla inglés: los extranjeros ya son mayoría en pueblos de Alicante
- Mapa | Estos son los pueblos más pobres de Alicante (y de la Comunidad Valenciana)
- El juzgado perdona a un matrimonio de Petrer una deuda de más de dos millones de euros
- La policía para un vehículo en un control aleatorio en Elda y atentos a lo que descubre en el maletero
- El 77715, tercer quinto premio de la lotería de Navidad, reparte suerte en Elda, Torrevieja, Benidorm y Orihuela
- Villena llevará a los tribunales a los exgestores de Urbanismo del PP por la destrucción del yacimiento que podría ser el origen de la ciudad
- La Lotería Nacional deja un primer premio en la provincia de Alicante