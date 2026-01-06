Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Villena celebra su Cabalgata más especial

Los Reyes Magos llenan de magia la ciudad tras el aplazamiento del acto por el riesgo de lluvias

Villena despide a los Reyes Magos

Villena despide a los Reyes Magos

Villena despide a los Reyes Magos / INFORMACIÓN

La magia de los Reyes Magos ha inundado este martes Villena, un día después de lo previsto, tras el aplazamiento de la Cabalgata Real de la noche del lunes 5 de enero por el riesgo de lluvia y nieve.

Así, los niños han podido ver a Sus Majestades en una jornada muy fría, pero sin precipitaciones. Los Reyes Magos han realizado su recorrido por el itinerario previsto, después de que el resto de actos se celebraran el lunes.

El acto ha arrancado a las 18:00 horas, amenizada por Torbellino Animaciones, convirtiéndose en una cabalgata de despedida de Sus Majestades los Reyes Magos. Y este año ha incorporado el Grupo de Danza, que celebra su 70 aniversario.

