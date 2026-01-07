Estas son las cifras (y son excelentes) de empleo de Elda en 2025

Elda ha finalizado el año 2025 con los mejores índices de empleo registrados desde 2009, año en el que comenzaron a recogerse los datos oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), según ha informado este miércoles el Ayuntamiento.

Tras una disminución de 85 personas en desempleo durante el mes de diciembre, la cifra total de parados se situó en 4.537, el nivel más bajo en la historia reciente y marcando el tercer año consecutivo en el que la ciudad cierra el ejercicio con menos de 5.000 desempleados, ha destacado el ejecutivo municipal.

El año 2025 ha sido otro ejercicio positivo para el empleo en Elda, consolidando las buenas cifras de los dos años anteriores (2023 y 2024). A lo largo del año, el desempleo se redujo en 240 personas, un dato que supera las bajas de los tres años anteriores (197 en 2022, 199 en 2021 y 150 en 2020). Cabe destacar que la caída en 2021 fue especialmente significativa (-856) debido al repunte del paro provocado por la pandemia en 2020.

La evolución positiva del mercado laboral, junto con el fortalecimiento del tejido productivo y la actividad económica en general, continúa consolidando la recuperación de nuestra ciudad Rubén Alfaro — Alcalde de Elda

En diciembre de 2019, justo antes de la crisis sanitaria, Elda registraba 5.333 personas desempleadas, por lo que los datos actuales muestran una mejora considerable respecto a los niveles previos a la pandemia.

Evolución del desempleo en Elda desde 2014 / INFORMACIÓN

Desde que Rubén Alfaro asumió la Alcaldía de Elda en 2015, el número de personas en paro ha disminuido en 3.170, pasando de los 7.707 desempleados en diciembre de 2014 a los 4.537 actuales, según han destacado desde el ejecutivo municipal. Esto supone una reducción del 41,13% en los últimos diez años.

Crecimiento sostenible

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha señalado que "la evolución positiva del mercado laboral, junto con el fortalecimiento del tejido productivo y la actividad económica en general, continúa consolidando la recuperación de nuestra ciudad. Estos avances reflejan el trabajo constante, pero aún tenemos la firme intención de seguir mejorando estos datos y contribuir a un crecimiento económico sostenible y a la creación de más empleo".

"Desde el gobierno local reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando el desarrollo económico y laboral, para que nuestra ciudad siga avanzando en la senda del crecimiento", ha añadido el primer edil.