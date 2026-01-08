Así se ha volcado Elda en la promoción comercial de la ciudad en 2025

La concejalía de Comercio y Mercados de Elda realizó a lo largo de 2025 más de 40 acciones y campañas de dinamización y fomento del asociacionismo comercial en la ciudad, según ha informado este jueves el Ayuntamiento.

La concejala de Comercio y Mercados, Silvia Ibáñez, ha explicado que "las iniciativas puestas en marcha han tenido como objetivos fortalecer el comercio local y los mercados municipales, mejorar la coordinación con los establecimientos e impulsar los ejes y áreas comerciales de la ciudad".

Imagen del Oktoberfest de Elda / INFORMACIÓN

Estas acciones han tenido diferentes enfoques: impulsar la actividad económica y aumentar la visibilidad del comercio local y de los mercados municipales, reforzar el tejido asociativo y la cooperación entre comerciantes, facilitar apoyo técnico y acompañamiento personalizado a comerciantes para la digitalización y modernización de sus establecimientos, proporcionar apoyo técnico y acompañamiento personalizado y garantizar una comunicación fluida y actualizada con el sector, entre otros.

Dinamización comercial

En este sentido, las acciones realizadas en 2025 para impulsar la dinamización comercial han sido un total de 24. Entre ellas hay que destacar la segunda edición de 'Elda Shopping Night', la celebración de las II Jornadas Gastronómicas 'Sabor a Elda', la Feria de Abril (Plaza Mayor), la Feria del Comercio Medieval, la I Oktoberfest (Plaza Mayor) y el Mercado de Navidad, que ha cumplido ya su quinta edición.

Además, se han creado las marcas 'Elda Centro Comercial' y 'Las 3 Avenidas', que han contado con sus correspondientes campañas de lanzamiento y promoción; y se han realizado campañas de dinamización, de animación comercial y campañas corporativas, como 'Comprar en Elda es muy... Top', que además incluyó la distribución de papel de regalo entre los comercios de la ciudad para la campaña de Navidad.

Mercados municipales

Igualmente, en los mercados municipales se han llevado a cabo actuaciones de animación como 'Mercacoles', iluminación y photocall navideños, visitas de estudiantes del CIPFP Valle de Elda, distribución de bolsas de la compra de la campaña 'Comprar en Elda es muy... Top', etc.

El Mercado de Navidad de Elda / INFORMACIÓN

Otro de los ejes de las actuaciones de la concejalía de Comercio y Mercados ha sido el fomento del asociacionismo comercial a través de los convenios de colaboración con la Asociación de Comerciantes de Elda-AEDE y las asociaciones de comerciantes del Mercado Central y el Mercado de San Francisco. Estos convenios han permitido llevar a cabo campañas con motivo de la celebración de fechas señaladas como el Día de los Enamorados, Día del Padre, Día de la Madre, Vuelta al cole, Halloween, Navidad, etc.

Por último, también hay que destacar las acciones dirigidas a la formación, atención y asesoramiento a los comerciantes. En las actuaciones formativas (talleres y charlas) han tomado parte medio centenar de establecimientos mientras que en las acciones de asesoramiento se atendió en 2025 a un total de 260 comercios y a 33 asesorías, emprendedores y consumidores.

Agencia Municipal para el Fomento de la Innovación Comercial

Silvia Ibáñez ha recordado, además, "la labor que se realiza desde la Agencia Municipal para el Fomento de la Innovación Comercial (AFIC) que permite ofrecer asesoramiento y apoyo técnico, tanto presencial como online, al comercio. Esta asistencia se realiza de manera individual y/o colectiva".

El Elda Shopping Nigth de Elda / INFORMACIÓN

Por último, el Ayuntamiento de Elda también ha captado ayudas y subvenciones públicas para incrementar el impacto de las acciones llevadas a cabo. El importe total de estas ayudas, ofrecidas por la Generalitat Valenciana, ha sido de 65.387 euros.

La concejala del área ha mostrado su satisfacción porque "las actuaciones llevadas a cabo han permitido mejorar la coordinación con el sector, impulsando a los establecimientos de la ciudad, sus ejes comerciales, sentando las bases para mantener desde el gobierno local un apoyo continuo y planificado que permitirá seguir avanzando en la modernización y fomento del comercio local y de los mercados municipales".

"Somos conscientes, ha proseguido la edil, de la importancia que tiene el tejido comercial en el desarrollo económico de Elda y por ese motivo mantendremos nuestra apuesta por seguir trabajando codo con codo con los comerciantes de la ciudad".