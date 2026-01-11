Los presuntos amaños del Eldense para lucrarse con apuestas, a juicio

El caso por los presuntos amaños deportivos del Eldense llega a juicio. El representante de un grupo inversor italiano, dos responsables del cuerpo técnico del equipo, cuatro jugadores y el hermano de uno de ellos son los ocho acusados que se sientan desde la próxima semana en el banquillo de un juzgado de lo Penal de Alicante. Inicialmente hubo más encausados pero las diligencias se fueron archivando para ellos al no quedar demostrada su implicación en los hechos.

A los ocho acusados se les imputa haber amañado cinco partidos del Club Deportivo Eldense en la temporada 2016-2017 para obtener beneficios económicos a través de apuestas deportivas. La Fiscalía Anticorrupción, la Liga Profesional de Fútbol y la Federación Española de Fútbol solicita para cada uno de los procesados penas de hasta dos años y medio de prisión, cuatro años de inhabilitación y multas por el duplo de los beneficios obtenidos, al considerarles responsables de delitos de corrupción en los negocios y falsedad documental. También está personada como acusación el Eldense, que ha estado a punto de causar una suspensión del juicio por hechos ocurridos ya hace casi una década. El equipo había renunciado a su abogado y planteaba más tiempo para buscar a uno nuevo. Sin embargo el juzgado no estaba dispuesta a más retrasos, o nombraba a uno nuevo antes de la vista o serían expulsados de la acusación.

Según el escrito de acusación, los hechos se enmarcan en la actuación de una red organizada que operaba en España al menos desde 2015 con el objetivo de tomar el control de clubes de fútbol de categorías inferiores con graves problemas económicos. Bajo la apariencia de rescatar a estas entidades mediante la inyección de capital, el entramado buscaba alterar los resultados de los partidos para lucrarse mediante apuestas deportivas previamente planificadas.

Al frente de esta estructura se situaba un grupo inversor de origen italiano, cuyo representante legal es uno de los principales acusados, Nobile Capuani. El inversor se hacía cargo de la gestión económica y deportiva de los clubes prometiendo asumir deudas, reforzar la plantilla y mejorar el cuerpo técnico sin coste para la entidad. En el caso del Eldense, el fondo italiano asumió el control del club el 2 de enero de 2017 con el compromiso de hacerlo competitivo en Segunda B.

La Fiscalía sostiene que el inversor fichó prácticamente a toda la plantilla y contrató a los responsables del cuerpo técnico, entre ellos un entrenador italiano Filippo Vito di Pierro que actuaba a través de su segundo, también acusado, Francisco Ruiz Casares. Ambos, siempre según el ministerio público, obedecían las directrices del empresario italiano y daban órdenes concretas a determinados futbolistas para predeterminar los resultados de los encuentros.

Cinco partidos investigados

La investigación concluye que fueron manipulados al menos cinco partidos consecutivos del Eldense, todos ellos saldados con derrotas del equipo alicantino. El amaño incluía acuerdos sobre el número de goles que iba a haber en cada encuentro, resultados al descanso y al final del partido, las diferencias entre los marcadores o incluso la concesión de penaltis, variables habituales en los mercados de apuestas.

Entre los acusados figura también un jugador del Eldense, Nico, y su hermano, quien presuntamente actuaba como enlace para contactar tanto con compañeros de equipo como con futbolistas de clubes rivales. Este último se encargaba de proponer los amaños y gestionar las apuestas, aprovechando su conocimiento del funcionamiento de las plataformas de juego. La investigación apunta a que ambos intentaron también montar por su cuenta su red de apuestas, lo que fue objeto de enfrentamientos internos dentro del entramado.

La Fiscalía relata que en los vestuarios y durante los partidos se escuchaban comentarios entre jugadores de ambos equipos sobre «cómo había que jugar» para alcanzar el resultado pactado. En algunos casos, se ofrecieron cantidades que oscilaban entre los 1.000 y los 50.000 euros a repartir entre los futbolistas implicados. Han sido acusados cuatro jugadores, aunque alguno rechazó la propuesta. Incluso algunos eran amenazados con quedarse sin jugar.Los jugadores son Nicolás Cháfer (Nico) y su hermano Jesús; Michael Wayne Fernández (Maiki); Nicola Muratore; Hugo Leonardo de Marchi.

El doce a cero frente al Barcelona B

Uno de los resultados que hicieron saltar todas las alarmas fue la arrolladora derrota por doce a cero que sufrió el Eldense frente al Barcelona B el 1 de marzo de 2017. Los informes de LaLiga detectaron movimientos inusuales en el mercado de apuestas. En los amaños se pactó que el Eldense perdiera por más de cinco goles ya en la primera parte. Con el partido ya empezado, las apuestas sospechosas detectadas llegaron incluso a pronosticar una victoria del filial azulgrana por once o más goles.