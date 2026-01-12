El Ayuntamiento de Aspe adjudica la redacción del proyecto de obras en el colegio Perpetuo Socorro

El Ayuntamiento de Aspe ha adjudicado la redacción del proyecto de obras de mejora del Colegio de Educación Infantil y Primaria Perpetuo Socorro, una actuación que se prevé iniciar en el cuarto trimestre de este año y que permitirá modernizar y adaptar el centro a las necesidades actuales del alumnado y del profesorado, según informa el consistorio.

Las obras previstas contemplan el cambio de ventanas y carpintería del edificio, la reforma y construcción de nuevos aseos, la creación de un aula destinada a niños y niñas de dos años, el cerramiento de los porches del área de Infantil y diversas actuaciones para mejorar la accesibilidad del centro educativo.

Presupuesto

El presupuesto total de la actuación asciende a 1,1 millones de euros y la empresa adjudicataria de la redacción del proyecto es Cor Asoc, que será la encargada de definir técnicamente las actuaciones previstas.

El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, junto a la concejala de Educación, Yolanda Moreno, y la arquitecta municipal, Cecilia Erades, han visitado el centro educativo junto a la directora del colegio, Clara García, y el jefe de estudios, con el objetivo de coordinar y planificar el desarrollo del proyecto de obra, atendiendo a las necesidades planteadas por la comunidad educativa.

El plazo de ejecución de las obras será de seis meses, y la previsión es que los trabajos se inicien en el cuarto trimestre de 2026, una vez finalizados los trámites administrativos y de licitación correspondientes.