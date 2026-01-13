Dos detenidos en un operativo contra el tráfico de drogas en zonas de ocio de Novelda

Una mujer y un hombre han sido detenidos en Novelda en un operativo desarrollado por la Guardia Civil contra el tráfico de drogas en zonas de ocio, en el que se han intervenido 16,17 gramos de metanfetamina o 'speed', además de más de medio centenar de cajetillas de tabaco de contrabando.

Las detenciones de ambas personas se llevaron a cabo en dos actuaciones desarrolladas en noviembre pasado, según han informado este martes fuentes del instituto armado.

La primera intervención tuvo lugar en la tarde del 21 de noviembre cuando agentes que realizaban labores de prevención de seguridad ciudadana en el casco urbano de Novelda observaron una furgoneta que circulaba de manera sospechosa.

La detenida, al volante de una furgoneta sin permiso de conducción

Tras darle el alto, comprobaron que la única ocupante del vehículo, una mujer de 49 años, vecina del municipio, carecía de permiso de conducción por pérdida total de puntos.

Durante la inspección, los guardias civiles hallaron en el bolsillo de la chaqueta de ella dos bolsas de plástico cerradas que contenían un total de 16,71 gramos de metanfetamina, conocida popularmente como 'speed'.

La sospechosa fue detenida por los delitos de tráfico de drogas y contra la seguridad vial, han indicado las mismas fuentes.

La segunda actuación se produjo dos días después tras recibirse una llamada telefónica en el cuartel de la Guardia Civil de Novelda alertando de una disputa en el interior de un pub de la localidad.

A la llegada de los agentes, los implicados habían abandonado el establecimiento a bordo de un turismo, si bien se obtuvo información relevante para su identificación.

Intervenidas 54 cajetillas de tabaco de contrabando

Minutos después, los guardias civiles localizaron el vehículo y procedieron a dar el alto a sus ocupantes. En la inspección realizada se encontraron una bolsa de plástico con 9,46 gramos de cocaína y más de 200 euros en efectivo, lo que se saldó con el arresto del conductor como supuesto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

En el registro del automóvil se aprehendieron también 54 cajetillas de tabaco sin el precinto oficial, por lo que se tramitó la correspondiente infracción por contrabando, así como un cuchillo de 20 centímetros, una navaja prohibida por las dimensiones de su hoja y una bolsa que contenía siete relojes inteligentes.

Los dos detenidos, que contaban con antecedentes por otros hechos delictivos, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia, que decretó su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares.