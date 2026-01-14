Aspe avanza hacia la renovación de la escuela infantil Peñas Blancas

El Ayuntamiento de Aspe ha adjudicado la redacción del proyecto y la dirección de obra de la escuela infantil Peñas Blancas, una actuación que permitirá mejorar y adecuar las instalaciones del centro educativo.

El plazo de redacción del proyecto es de tres meses. El importe total de la delegación para esta actuación asciende a 547.376,81 euros, destinados a la mejora de la infraestructura educativa municipal.

El alcalde visita el centro educativo para dar a conocer la noticia. / INFORMACION

Con motivo de esta adjudicación, el alcalde de Aspe, Antonio Puerto, junto a la concejala de Educación y la arquitecta municipal, realizaron una visita al centro educativo con el objetivo de conocer de primera mano las instalaciones y comentar las actuaciones que se prevé ejecutar. Durante la visita se mantuvo un encuentro con el equipo directivo del centro para coordinar y planificar el desarrollo del proyecto.

La estimación para el inicio de las obras se sitúa entre los meses de noviembre y diciembre de 2026, según el Ayuntamiento, una vez finalizada la redacción del proyecto y completados los trámites administrativos necesarios.