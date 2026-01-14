La Santa de Novelda se muda

La imagen de Santa María Magdalena, patrona de Novelda, se mudará de forma temporal desde el santuario de La Mola hasta la iglesia arciprestal de San Pedro el próximo domingo 18 de enero, como consecuencia de los graves problemas estructurales detectados en el emblemático templo, que permanece cerrado por motivos de seguridad desde principios de diciembre.

El traslado se realizará mediante una romería extraordinaria, una decisión adoptada tras conocerse varios informes técnicos que alertan del deterioro de la torre izquierda del santuario, cuyas patologías comprometen la estabilidad del edificio y obligan a mantener clausurado el recinto mientras se ejecuta una intervención de emergencia.

Un cierre obligado por seguridad

El origen del problema se remonta a comienzos de diciembre, cuando un vuelo de dron realizado en el marco de un estudio municipal sobre la viabilidad del órgano monumental de mármol, de 35 toneladas de peso, permitió detectar grietas de envergadura en zonas no visibles del edificio. A raíz de este hallazgo, el santuario fue cerrado al público el 3 de diciembre, apenas un día después de localizarse las primeras fisuras.

Un primer informe técnico apuntaba a que el peso y el sistema de apoyo del órgano, instalado en 2010 sobre micropilotajes anclados al estrato firme del terreno, situado a 3,6 metros de profundidad, podría estar relacionado con la aparición de las grietas.

Imagen de archivo de la romería. / INFORMACION

Posteriormente, un segundo informe pericial, fechado el 22 de diciembre y realizado tras una nueva inspección ocular con dron durante una actuación de urgencia, confirmó la existencia de fisuras más severas en el pináculo de la torre, que “comprometen la estabilidad del edificio” y suponen un “grave riesgo” para el santuario, principal referente patrimonial y religioso de la ciudad.

Romería extraordinaria

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Novelda ha mantenido diversas reuniones con la Congregación y el Patronato de Santa María Magdalena y con el párroco de San Pedro, Eduardo Lorenzo, para consensuar el traslado de la imagen. En el último de estos encuentros se cerraron todos los detalles del operativo.

La bajada se celebrará el domingo 18 de enero a las 10:30 horas, en forma de romería extraordinaria, siguiendo el mismo formato que la realizada recientemente con motivo de la consagración de Novelda al Sagrado Corazón de Jesús. No habrá paradas ni procesión a la llegada al casco urbano.

El alcalde Fran Martínez junto al párroco de Novelda. / INFORMACION

Debido al cierre del santuario, la salida se efectuará desde la parte trasera del recinto, en el mismo punto en el que cada 20 de julio se realiza la tradicional recepción y elección de las uvas que porta la Santa durante la bajada.

Estancia provisional

Una vez en Novelda, la imagen de Santa María Magdalena permanecerá en la iglesia arciprestal de San Pedro durante todo el tiempo que se prolonguen las actuaciones de emergencia previstas en el santuario.

Grietas detectadas en el último informe pericial en el Santuario de Novelda / INFORMACIÓN

El alcalde, Fran Martínez, ha explicado que “aunque no existe peligro para la integridad de la imagen, se ha considerado que la mejor opción es tener a nuestra patrona cerca de los noveldenses, facilitando su visita mientras el santuario permanece cerrado por motivos de seguridad”.

Intervención en marcha

El Ayuntamiento, a través del departamento de Patrimonio Histórico, ha iniciado ya la tramitación administrativa para acometer la intervención de emergencia que garantice la seguridad del edificio, unos trabajos que podrían prolongarse durante varios meses.

Hasta que el santuario de La Mola vuelva a abrir sus puertas, la patrona de Novelda permanecerá “mudada” en el corazón del municipio, a la espera de poder regresar a su emplazamiento habitual.