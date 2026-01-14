Triplica la tasa de alcohol, causa un accidente y huye en Petrer
La Policía Local intercepta al conductor y se le instruyen diligencias judiciales por un presunto delito contra la seguridad vial
Un vecino de Petrer de 60 años ha sido interceptado por la Policía Local después de provocar un aparatoso accidente de tráfico en la avenida de Hispanoamérica y abandonar el lugar sin facilitar sus datos.
Según fuentes policiales, los hechos ocurrieron cuando el conductor colisionó contra un vehículo que se encontraba correctamente estacionado, causando daños materiales, y se dio a la fuga inmediatamente. Gracias a la colaboración ciudadana, que alertó a los agentes y facilitó información clave sobre el vehículo implicado, una patrulla de la Policía Local logró localizarlo poco después en la zona centro del municipio.
Una vez interceptado, y según las mismas fuentes, los agentes comprobaron que el conductor presentaba "claros síntomas de encontrarse bajo la influencia del alcohol". Tras someterlo a la correspondiente prueba de alcoholemia, el resultado arrojó una tasa de 0,75 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, lo que supone triplicar el límite legal permitido, fijado en 0,25 mg/l, y superar ampliamente el umbral penal.
Ante estos hechos, la Policía Local procedió a la inmovilización del vehículo, a la instrucción de diligencias judiciales por un presunto delito contra la seguridad vial y a formular una denuncia administrativa por abandonar el lugar del accidente sin facilitar los datos, tal y como establece el Reglamento General de Circulación.
Consecuencias
Conducir bajo la influencia del alcohol constituye un delito que puede conllevar penas de prisión, multas económicas, trabajos en beneficio de la comunidad y la retirada del carné de conducir por un periodo de entre uno y tres años, con la posibilidad de pérdida definitiva en casos de reincidencia o gravedad.
Desde la Policía Local recuerdan la importancia de la responsabilidad al volante y agradecen la colaboración ciudadana, que resultó clave para localizar al conductor y evitar posibles consecuencias más graves.
