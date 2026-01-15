Detectar la diabetes antes de los síntomas: así funciona en Elda este programa pionero

El departamento de salud de Elda ha puesto en marcha un programa innovador de detección temprana de la diabetes tipo 1 dirigido a familiares de primer grado de pacientes diagnosticados con esta enfermedad. La iniciativa se orienta tanto a población pediátrica como adulta con alto riesgo, especialmente hermanos, hijos y padres menores de 45 años.

El proyecto, según explican desde el departamento, se ajusta al consenso nacional sobre diabetes tipo 1 y persigue adelantarse a la aparición de la enfermedad para reducir complicaciones graves, mejorar el seguimiento clínico y aumentar la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

Pacientes en la consulta del programa de diabetes tipo 1. / INFORMACIÓN

En el caso de los menores, el protocolo comienza con una entrevista informativa con la familia, seguida de un análisis de autoanticuerpos relacionados con la diabetes tipo 1. Si los resultados son negativos, se transmite tranquilidad a la familia, ya que el riesgo inmediato es bajo, aunque se recomienda repetir el cribado en edades clave del desarrollo: entre los 2 y 4 años, de 6 a 8 años y entre los 12 y 14 años.

Cuando el análisis resulta positivo, se activa un seguimiento periódico adaptado a la edad y al estadio de la enfermedad, con pruebas como glucemia, hemoglobina glicosilada, sobrecarga oral de glucosa y, cuando es posible, monitorización continua de glucosa.

Vigilancia también en adultos

Para las personas mayores de 15 años, el proceso incluye igualmente la determinación de autoanticuerpos. En caso de que alguno sea positivo, se realizan pruebas complementarias como glucemia, HbA1c y una sobrecarga oral de glucosa de 75 gramos.

Un único anticuerpo positivo implica un control anual, mientras que la presencia de dos o más anticuerpos o un estadio avanzado conlleva la derivación directa al servicio de Endocrinología. El programa de cribado se mantiene activo hasta los 45 años.

Ampliación a otras enfermedades

El Departamento de Salud de Elda prevé además extender este cribado a pacientes con patologías asociadas, como la enfermedad celíaca, el hipotiroidismo autoinmune o la enfermedad inflamatoria intestinal, colectivos con mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 1.

La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica que, cuando se diagnostica de forma tardía, puede debutar con complicaciones graves como la cetoacidosis diabética, una urgencia médica potencialmente mortal. La detección precoz permite anticiparse a los síntomas, iniciar un seguimiento personalizado, reducir ingresos hospitalarios y minimizar el impacto emocional que supone un diagnóstico inesperado, especialmente en niños y adolescentes.

Además, identificar a personas con predisposición a desarrollar la enfermedad facilitará, en el futuro, su acceso a nuevos tratamientos preventivos, que actualmente se encuentran en fases avanzadas de investigación.