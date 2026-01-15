Nueve meses esperando una ecografía: el suplicio de un paciente de 74 años en el Hospital de Elda

Un vecino de Sax, de 74 años, lleva nueve meses esperando a que le realicen una ecografía de próstata, solicitada por el servicio de Urología del Hospital General Universitario de Elda, a pesar de presentar problemas urinarios derivados de un agrandamiento de la próstata.

La prueba fue solicitada el 4 de abril de 2025 tras la consulta con el especialista. Inicialmente, se le dio cita para el 5 de diciembre, pero el día previo recibió una llamada del centro sanitario integrado de Villena en la que se le comunicó que la ecografía no había llegado y que debía aplazarse. La enfermera le asignó entonces una nueva cita para el 30 de enero, según explican familiares del afectado a INFORMACIÓN.

Ante la falta de avances, hace apenas unos días el paciente acudió personalmente al servicio de Atención al Paciente del hospital. Allí le informaron de que la prueba había sido solicitada de nuevo y que, actualmente, según las mismas fuentes, el servicio de Radiología está llamando a pacientes que se encontraban en lista de espera desde diciembre de 2023.

Áxel Álvarez

Según afirma un familiar del paciente, la ecografía es una prueba que "se hace en diez minutos", una circunstancia que, a su juicio, contrasta con el importante atasco que arrastra el servicio de Radiología. En otros centros hospitalarios de la provincia de Alicante, cuando la demora se vuelve excesiva, la Conselleria de Sanidad puede llegar a externalizar pruebas diagnósticas, aunque esta medida solo se activa cuando la saturación alcanza determinados niveles. En el caso del Hospital de Elda, desde el departamento han confirmado a preguntas de este diario que sí se está llevando a cabo esta medida, ya que se trata de un área de difícil cobertura.

El hombre, explican sus allegados, sufre dificultades para orinar debido a que tiene la próstata agrandada, una patología frecuente a su edad pero que requiere seguimiento médico para evitar complicaciones.

¿Por qué?

Fuentes sindicales han confirmado a INFORMACIÓN que uno de los principales problemas es la falta de personal en Radiología. En concreto, señalan que un radiólogo se encuentra de baja y que no ha sido sustituido, lo que ha agravado los retrasos acumulados. Las mayores demoras, según estas fuentes, se concentran en el área de pruebas musculoesqueléticas.

¿Tienes más de 45 años? Tu próstata está creciendo y esto es lo que implica / INFORMACION

Asimismo, explican que las pruebas relacionadas con procesos oncológicos tienen prioridad sobre el resto, por lo que los pacientes con patologías consideradas menos urgentes ven prolongada su espera. "Se prioriza según la urgencia clínica", señalan, aunque reconocen que la falta de recursos humanos afecta en ocasiones a los tiempos de respuesta.

El caso vuelve a poner de manifiesto las largas listas de espera en pruebas diagnósticas en la sanidad pública del departamento de salud de Elda, una situación que preocupa especialmente a los pacientes de mayor edad.