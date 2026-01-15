Sala de estudios
Sin excusas para hincar los codos en Villena
El Ayuntamiento responde a la demanda de los usuarios y amplia a 24 horas el horario de la sala de estudios
La sala de estudios de Villena estará abierta las 24 horas del día a partir del próximo 1 de febrero. Así lo ha decidido el Ayuntamiento tras las peticiones recibidas por parte de los usuarios habituales, según ha confirmado el alcalde, Fulgencio Cerdán. El espacio, que ya abría todos los días de la semana, amplía ahora su horario al pasar de 8 a 22 horas a un servicio ininterrumpido.
La sala, ubicada en La Tercia, incorporará además nuevos servicios básicos, como una fuente de agua potable y máquinas de vending disponibles durante todo el día, con el objetivo de mejorar las condiciones de estudio para los usuarios.
Código
Desde el pasado mes de noviembre, el acceso a la sala se realiza mediante un código personal. Este código puede obtenerse por dos vías. De forma presencial, rellenando la solicitud disponible en las oficinas de la Concejalía de Educación, situadas en la plaza del Rollo, y presentándola posteriormente en la oficina de CITA, ubicada en las mismas instalaciones. También existe la opción de solicitarlo de manera telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Villena, mediante el trámite "EDU004".
Para obtener el código de acceso es necesario ser mayor de 16 años. En el caso de los menores de 18 años, la solicitud deberá estar firmada obligatoriamente por su representante legal.
Desde la Concejalía de Educación recuerdan que no estará permitido el acceso a la sala con acompañantes que no dispongan de código propio, ya que este será imprescindible tanto para entrar como para abandonar las instalaciones.
