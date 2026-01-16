"El ayuno intermitente es antiinflamatorio y reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y degenerativas"

Patricio Llamas (Elda, 1954), cirujano cardiovascular durante casi 40 años y apasionado del deporte y la naturaleza, comparte su visión sobre salud en una charla basada en su libro "Vivir Saludable". Entre su experiencia profesional y su amor por la actividad física, Llamas ofrecerá el próximo jueves 22 de enero, a las 19:30 horas, una conferencia en el centro cultural de Petrer bajo el título "El ayuno intermitente, ¿un hábito saludable?".

PREGUNTA: Ha sido durante años cirujano cardiovascular. ¿Cómo llega ahora a hablar de salud desde una perspectiva más global?

RESPUESTA: He trabajado 40 años, como digo yo, muy cerca de la enfermedad. Me jubilé hace ocho años y desde entonces me he dedicado a estudiar sobre salud, distintos temas relacionados con ella. Esta charla es una de esas reflexiones.Escribí un libro solidario que se llama Vivir saludable, que tiene ocho o nueve capítulos, cada uno dedicado a uno de los aspectos más importantes de la salud: el corazón, el cerebro, el ejercicio, el sueño, el ayuno, hablo algo del vino, del envejecimiento, de la inmunidad… Todo este tema. Para mí ha sido como estudiar otra carrera. La parte del ejercicio siempre me ha interesado mucho. Llevo corriendo más de 40 años, he hecho bastante deporte y ahora salgo mucho a la montaña. También está la parte social, que siempre me ha interesado. Durante 20 años coordiné un grupo sanitario que iba a Guatemala los veranos a operar niños durante un mes. Todo ese conjunto me dio para escribir el libro.

P: Dentro de ese enfoque global aparece el ayuno intermitente. ¿Lo considera una herramienta para la salud o cree que mucha gente lo ve solo como una moda? Sobre todo por la influencia de las redes sociales

R: Creo que lo primero es desmitificarlo. Se habla de ayuno intermitente, pero en realidad estamos hablando de estar un número de horas superior al habitual sin comer, más de 12 horas. Siempre digo que el ayuno intermitente no es una dieta para perder peso. Es una manera de comer. Los beneficios van mucho más allá del peso: mejora la regulación de la glucosa, de la insulina, de las grasas en sangre. Cuando ayunas suficientes horas, el cuerpo cambia de fuente de energía, ya que deja de quemar hidratos de carbono y empieza a quemar grasas. Ese es el cambio fundamental. Al quemar grasas se producen cuerpos cetónicos, que son un combustible muy bueno para el cuerpo. Mejoran la funcionalidad celular y hacen a las células más resistentes al estrés y a las enfermedades.

P: Para alguien que no está bien informado, eso de "quemar grasa" puede sonar peligroso. ¿El ayuno es para todo el mundo?

R: No, el ayuno no es para todas las personas. Si una persona está sana, es saludable hacer periodos de ayuno de 14 o 15 horas. Es algo muy flexible. No es recomendable en personas con trastornos de la conducta alimentaria, como anorexia nerviosa, ni en personas con un índice de masa corporal bajo, por debajo de 20. Tampoco en embarazadas, en periodo de lactancia, en menores de 18 años, etcétera. Dicho esto, para muchas enfermedades el ayuno puede ayudar tanto en la prevención como en el tratamiento diabetes tipo 2, enfermedades musculares, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, envejecimiento, obesidad… Pero cuando hablamos de enfermedad, el ayuno debe estar seguido y controlado por un especialista.

Patricio Llamas durante su última cirujía cardiovascular en el Hospital General Doctor Balmis de Alicante. / INFORMACIÓN

P: Entonces, ¿puede ayudar tanto a prevenir enfermedades como a personas que ya están enfermas?

R: Sí. Por ejemplo, está demostrado que en personas con procesos tumorales, hacer periodos de ayuno antes de recibir quimioterapia o inmunoterapia mejora la eficacia del tratamiento y reduce los efectos secundarios. La obesidad favorece hasta un 30 % de los procesos tumorales, y el ayuno, al reducir la obesidad, previene el desarrollo de cáncer. En la diabetes tipo 2, el problema no es la falta de insulina, sino la resistencia a ella. El ayuno mejora la sensibilidad a la insulina y puede ser una herramienta terapéutica muy eficaz, siempre bajo control médico.

P: ¿Y qué pasa con el ejercicio? ¿Es recomendable entrenar en ayunas?

R: El ejercicio en ayunas es beneficioso y potencia los efectos del ayuno. Está demostrado que cuanto más grasa quema una persona en lugar de hidratos de carbono, mejor salud metabólica tiene. Yo he corrido 20 kilómetros muchas veces después de 16 o 18 horas de ayuno sin ningún problema. Muchos deportistas de élite entrenan en ayunas. Eso sí, durante el ayuno es importante mantener el ejercicio, especialmente el de fuerza, para conservar la masa muscular. Ayuno y ejercicio no son contrarios, se potencian mutuamente.

P: ¿El ayuno puede reducir el riesgo de infarto o ictus?

R: Sí. Las enfermedades cardiovasculares y degenerativas. El ayuno es antiinflamatorio, antioxidante y mejora el perfil metabólico baja la insulina, mejora las grasas en sangre y ayuda a controlar la tensión arterial. Además, mediante la autofagia, puede ayudar a prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Hay estudios que muestran mejoras en memoria, concentración y capacidad cognitiva. Lejos de sentirte débil, durante el ayuno muchas personas se sienten más activas y despejadas mentalmente.

P: ¿Qué errores comete la gente cuando empieza por su cuenta con el ayuno intermitente?

R: El ayuno es muy sencillo consiste en no comer. Pero es fundamental mantenerse bien hidratado y tomar electrolitos. Se puede tomar café o té, que incluso potencian los efectos del ayuno. El gran error es pensar que el ayuno compensa una mala alimentación. No sirve ayunar y luego darse atracones o comer ultraprocesados. El ayuno debe integrarse en una alimentación sana, con suficientes proteínas, grasas de calidad y eliminando azúcares y refinados. Además, hay que introducirlo poco a poco y escuchar al cuerpo. El ayuno debe adaptarse a tu vida, no al revés.

P: A día de hoy, ¿cuál diría que es el mayor enemigo silencioso del corazón?

R: Hay varios el tabaco, la obesidad, el estrés, la falta de sueño y la falta de ejercicio. Son los grandes factores de riesgo. Algunos dependen mucho de uno mismo, como el tabaco, la alimentación o el ejercicio. Otros factores como la diabetes, la hipertensión o el colesterol elevado también influyen mucho, aunque suelen estar relacionados con los anteriores.

P: ¿Cuidamos hoy mejor el corazón que hace 20 o 30 años?

R: La gente está más informada y la mortalidad cardiovascular ha disminuido en términos relativos. Sin embargo, han aumentado mucho las enfermedades tumorales, que en algunos casos ya superan a las cardiovasculares como causa de muerte. Antes era más frecuente oír hablar de infartos, ahora escucho más diagnósticos de cáncer.

P: Ahora parece que todo el mundo se ha lanzado a hacer "running". ¿Es siempre positivo?

R: El ejercicio es la mejor medicina que existe, el mejor fármaco. Debería prescribirse como un medicamento, con tipo, dosis y seguimiento. Dicho esto, hay que combinar ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza, que es clave para el envejecimiento saludable. Salir a correr está muy bien, pero hay que hacerlo con sentido común. Una persona sedentaria no puede decidir de repente correr una maratón. Hay que empezar poco a poco, caminar, trotar, parar cuando uno se cansa, subir escaleras, usar mancuernas…

P: Para terminar, ¿un hábito sencillo que mejore mucho la calidad de vida?

R: Vivir saludable requiere tres cosas que son conocimiento, actitud y hábito. Conocer cómo funcionan las cosas, querer hacer cambios y repetirlos en el tiempo. Los pilares son la alimentación, el ejercicio y el sueño, junto con el control del estrés, evitar tóxicos y mantener relaciones sociales. Los cambios deben ser pequeños y sostenibles.