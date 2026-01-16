Los Jardines Alcalde Vicente Maestre de Petrer tendrán aseos en fiestas
El Ayuntamiento adapta antiguos almacenes y suma nuevas instalaciones portátiles para dar respuesta a una demanda histórica en zonas de gran afluencia
El Ayuntamiento de Petrer está ejecutando un proyecto para mejorar y ampliar los servicios de aseos públicos en distintos puntos del municipio, especialmente en aquellos espacios donde se celebran actos festeros y eventos con una elevada afluencia de público.
La actuación principal se está llevando a cabo en el aparcamiento de los Jardines Alcalde Vicente Maestre, situado en la parte trasera de las antiguas Escuelas Graduadas. Tal y como ha explicado el concejal de Fiestas, Alejandro Ruiz, los trabajos se centran en la adecuación de varios almacenes municipales para transformarlos en una zona fija de aseos públicos. Esta intervención permitirá dar respuesta a una demanda histórica, ya que los baños existentes resultan insuficientes durante celebraciones como fiestas, conciertos, actividades culturales o encuentros multitudinarios como la Festa dels Capitans o ARTenBITRIR.
Ruiz ha subrayado que “se trata de una mejora necesaria para Petrer y, especialmente, para nuestras fiestas, porque este espacio acoge muchos de los actos más multitudinarios del año y contar con aseos suficientes y en condiciones es fundamental tanto para la comodidad de la ciudadanía como para la correcta organización de los eventos”.
Otras zonas
Por su parte, el concejal de Servicios Generales, Fernando Díaz, ha explicado que el proyecto también contempla la instalación de casetas portátiles de aseos en dos zonas que actualmente carecen de este servicio. Se trata de las pistas deportivas provisionales de la calle Escultor Mariano Benlliure, ubicadas en el solar del antiguo IES Azorín, y de los campos de fútbol de tierra de la calle Vizcaya, junto al CEIP Reyes Católicos. Estas nuevas dotaciones permitirán mejorar notablemente el uso diario de estas instalaciones por parte de las personas usuarias.
Alejandro Ruiz ha destacado además que “esta actuación no solo está pensada para los grandes eventos, sino también para el uso cotidiano de instalaciones deportivas y espacios públicos. Es una inversión práctica que mejora la imagen de la ciudad y la atención que ofrecemos a vecinos y vecinas”.
Las obras incluyen la adecuación de los espacios, la instalación de conexiones de agua, saneamiento y electricidad, así como la mejora de los accesos para reducir barreras arquitectónicas. El proyecto cuenta con un presupuesto de 47.999,59 euros y un plazo de ejecución aproximado de tres meses.
