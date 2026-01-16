Novelda endurece la vigilancia policial contra los vertidos ilegales

El Ayuntamiento de Novelda ha reforzado la vigilancia policial en las zonas de contenedores del municipio, con especial atención a áreas rurales y periféricas, para frenar los vertidos incontrolados de residuos y erradicar conductas incívicas que dañan el entorno urbano y natural.

La Policía Local ha puesto en marcha un nuevo protocolo de actuación que intensifica la vigilancia en estos puntos sensibles mediante operativos específicos destinados a identificar in situ a las personas infractoras. Los dispositivos incluyen patrullas no visibles y la captación de imágenes como soporte probatorio para la tramitación de denuncias.

El intendente de la Policía Local, Rafael Sarrió, ha explicado que el refuerzo responde a “las elevadas cifras de vertidos ilegales que, pese a la vigilancia y a las campañas de concienciación, no han disminuido en Novelda”. En este sentido, ha avanzado que ya se han formalizado las primeras denuncias gracias a estos nuevos operativos.

Sarrió ha señalado que la falta de civismo de algunos vecinos provoca que, tras obras, reformas o cambios de mobiliario, se abandonen muebles, electrodomésticos, escombros, restos de poda u otros residuos en las zonas de contenedores, especialmente en el extrarradio, cuando “estos espacios no están habilitados para ese uso”.

Colaboración ciudadana

El intendente ha apelado a la colaboración ciudadana para “controlar y denunciar los comportamientos incorrectos de quienes hacen un mal uso de los contenedores”, recordando que las denuncias son anónimas, se gestionan con discreción y no suponen perjuicio alguno para la persona denunciante.

Desde la Policía Local se ha recordado que el abandono incontrolado de residuos está tipificado como infracción en la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana en el Espacio Público de Novelda, con sanciones económicas que oscilan entre 750 y 1.500 euros.

El concejal Rubén Millán junto al intendente de la Policía Local de Novelda, Rafael Sarrió. / INFORMACION

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Rubén Millán, ha agradecido el trabajo de la Policía Local y ha subrayado que “Novelda dispone de servicios suficientes y gratuitos para la correcta gestión de residuos voluminosos”.

En este sentido, ha recordado la existencia de un servicio gratuito de recogida de enseres puerta a puerta, operativo los lunes, miércoles y viernes, que puede solicitarse a través del WhatsApp 686 02 41 01, el teléfono gratuito 900 102 191 o el correo electrónico novelda@urbaser.com.

Además, el municipio cuenta con el Ecoparque Municipal, situado en el polígono industrial de Santa Fe, en la calle Ciudad de Camagüey, donde se pueden depositar muebles, electrodomésticos, restos de obra y otros residuos. El ecoparque abre de lunes a viernes de 09:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados de 08:30 a 13:30 horas