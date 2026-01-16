Villena multa a la constructora del centro de adultos por incumplir los plazos de obra

El Ayuntamiento de Villena ha acordado imponer una sanción económica a la empresa constructora y al despacho de arquitectura responsables de las obras del Plan Edificant en el Centro de Formación Permanente de Adultos (CFPA) Arco Iris, tras constatar el incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato.

Según lo aprobado en la última Junta de Gobierno Local, la empresa constructora deberá resarcir al Ayuntamiento con 14.000 euros, mientras que el estudio de arquitectura encargado del proyecto abonará alrededor de 500 euros.

La constructora tenía adjudicada la reforma de los aseos y la instalación de un ascensor en el centro educativo, un contrato firmado en 2024 por un importe de 157.000 euros y con un plazo de ejecución inicial de cinco meses. Debido a diversas circunstancias sobrevenidas, entre ellas el impacto de la dana y su afección al mercado de componentes y sistemas de elevación, el Ayuntamiento concedió una ampliación del plazo de ejecución.

Demora

No obstante, una vez superado el nuevo periodo autorizado, las obras no se ejecutaron conforme a lo establecido en el contrato. Ante esta situación, los servicios técnicos municipales propusieron la resolución del contrato, al considerar que los trabajos no se habían desarrollado en los términos acordados.

En esta nueva resolución, el Ayuntamiento ha rechazado las alegaciones presentadas por la empresa constructora y ha fijado la sanción económica como compensación por el incumplimiento. Esta decisión permitirá iniciar un nuevo proceso de adjudicación para completar la reforma del CFPA Arco Iris, una actuación incluida dentro del Plan Edificant.