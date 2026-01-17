El pueblo de Alicante de 1.500 habitantes donde comprar un chalet con piscina te costará menos de 200.000 euros

Si el bullicio de la ciudad te abruma y buscas algo de tranquilidad puedes plantearte vivir en un pueblo. La provincia de Alicante tiene pueblos muy bonitos en los que hacer una buena inversión comprando una casa.

El precio de la vivienda en la provincia, según el último informe publicado por Idealista, el precio del metro cuadrado asciende en diciembre de 2025 a 2.703 euros. Este número contrasta si analizamos el dato de los últimos 12 meses donde sí que hay un incremento destacable del 14,4 %.

Si analizamos los municipios más caros, Moraira sería el que tiene el precio más elevado con 4.454 euros, seguido de Xàbia (3.879 euros), Benissa (3.588 euros), Calp (3.481 euros) y Altea (3.433 euros).

Si miramos la tabla a la inversa, vemos que Villena es el municipio que en enero tiene el precio del metro cuadrado más económico: 676 euros. Le siguen Redován (773 euros), Monóvar (779 euros), Benejúzar (805 euros), Banyeres (849) y Elda (895 euros).

Comprar una casa en Salinas

Salinas es un pequeño y pintoresco pueblo situado en la comarca del Alto Vinalopó. Con poco más de 1.500 habitantes, este pueblo es conocido por su impresionante entorno natural, su rica historia y su ambiente tranquilo, ideal para quienes buscan desconectar del bullicio urbano. Este municipio se encuentra a 20 minutos de Elda y Villena y a 45 de Alicante.

Rodeado por montañas y parajes de gran valor ecológico, Salinas es un destino perfecto para los amantes del senderismo y la naturaleza. Su mayor atractivo es la Laguna de Salinas, un humedal protegido que alberga una gran diversidad de aves acuáticas y ofrece un paisaje espectacular en cualquier época del año.

Además, la Sierra de Salinas, con su pico más alto, el Capilla (1.237 metros), es una excelente opción para los excursionistas que buscan rutas de montaña con vistas panorámicas inigualables. Entre sus rutas más destacadas están la ruta que une Elda y Salinas, la del Alto de don Pedro y la de El Plano y la Finca Peña Sol.

Salinas también se encuentra entre los municipios más económicos para comprar una casa, ya que el precio del metro cuadrado, según Idealista, es de 968 euros.

En la web de Idealista hay varios pisos a la venta en Salinas de distintos tamaños y precios pero también chalets con piscina a precios muy económicos. Por ejemplo hay un chalet adosado con 123 metros cuadrados y cuatro habitaciones en dos plantas por 135.000 euros.

Si buscas algo más grande también puedes ver un chalet pareado con cuatro habitaciones y piscina. Tiene 178 metros cuadrados construidos y está equipado con todas las comodidades. Esta propiedad cuesta 190.000 euros.

Muy similar al anterior hay a la venta otro chalet de ambiente abierto con cuatro habitaciones y 140 metros cuadrados con piscina. El precio es de 190.000 euros.