Educación deja dos años sin clase a una joven de Novelda al no asignarle profesor a domicilio

Thaira Guerra, una joven de Novelda, sufrió hace ya casi dos años un accidente de moto que le cambió la vida por completo, a ella y a toda su familia. Iba de acompañante cuando salió despedida en el siniestro y chocó contra un quitamiedos que le seccionó la pierna. La caída se produjo en una zona muy sucia, lo que le provocó una grave infección en el hueso que aún hoy padece. Tenía 14 años y estaba terminando 2º de la ESO. Ahora, recién cumplidos los 17, sigue sin poder ir a clase y ha perdido 3º y 4º de la ESO y parte de 1º de Bachillerato después de dos años sin que la Conselleria de Educación le haya aprobado el servicio de profesor a domicilio. Según ha confirmado la conselleria a preguntas de INFORMACIÓN, el servicio de profesorado a domicilio ya tiene luz verde y, uno de los docentes necesarios aceptó la oferta hace cuatro días. Para completar la ESO, Thaira necesita dos profesores, uno del ámbito lingüístico y otro del científico. La madre de Thaira, Lorena Reos, se muestra prudente: «Hasta que no vea a un profesor entrar por la puerta de casa, no me lo creeré», asegura.

El accidente ocurrió el 5 de mayo, coincidiendo con el Día de la Madre, hace ahora dos años. Lorena relata que su hija salió despedida de la moto y fue el quitamiedos el que frenó su cuerpo, con la peor de las suertes. «Le seccionó la pierna y cayó en una especie de acequia, recogiendo toda la suciedad. De ahí vienen todos los problemas, porque tiene una bacteria en el hueso que se lo va comiendo», explica.

Thaira lleva en la actualidad un transportador óseo. / AXEL ALVAREZ

Desde entonces, Thaira ha pasado por 12 operaciones. Finalmente, los médicos optaron por colocarle un transportador óseo, un dispositivo externo con el que intentan que su hueso crezca. Actualmente está siendo tratada en la unidad de infecciosos del Hospital La Fe de Valencia, ya que en el Hospital General de Alicante no podían hacer más por ella, relata su madre.

Sin aglomeraciones por el riesgo de infección

La lucha de la familia no ha sido solo médica, sino también educativa. Tras el accidente, Thaira no pudo continuar sus estudios debido al riesgo que supone su infección. Desde el hospital se prescribió que debía recibir clases en casa, pero la respuesta administrativa no llegaba. «Llevamos dos años esperando a que la Conselleria de Educación nos autorice el servicio de docencia a domicilio», denuncia Lorena.

Cuando ocurrió el accidente, Thaira tenía 14 años. Intentamos por todos los medios que no le amputasen la pierna Lorena Reos

Durante ese tiempo, se intentó un cambio de centro para cursar la ESO por módulos, una modalidad más flexible, pero se les comunicó que no existía una normativa que permitiera compatibilizar esa opción con la docencia a domicilio. Tras presentar una queja a la Generalitat y cambiar nuevamente de centro, la normativa se modificó, pero el servicio siguió sin llegar. «Decidimos quedarnos en el primer centro para evitar más mareos, y a día de hoy seguimos sin un profesor en casa», lamenta su madre.

Lorena, madre de Thaira, es su cuidadora y mayor apoyo. / AXEL ALVAREZ

«Cualquier infección puede ser peligrosa, cada vez que la bacteria se reactiva es un ingreso hospitalario. Además, un simple golpe podría ser muy grave», explica Lorena. Y es que el proceso médico aún no ha terminado. A Thaira le quedan entre cinco y seis operaciones más. El nervio ciático quedó dañado y la infección nunca llega a desaparecer del todo. Su pierna izquierda es ya seis centímetros más corta que la derecha. Tiene que recibir morfina por el intenso dolor que le provoca el transportador, que estira progresivamente el hueso mediante 29 agujas clavadas en la piel.

Quería estudiar marketing y publicidad. También me llama la atención la medicina forense o la tanatopraxia, pero ahora mismo pienso sobre todo en acabar la ESO Thaira Guerra

La propia Thaira explica cómo ha aprendido a convivir con el aparato: «Dormir es incómodo, vestirse cuesta mucho y encontrar ropa es complicado. Con el frío lo he pasado mal porque me sangraban las agujas». Junto a su madre, ha ideado una bolsa de tela gruesa para cubrir el transportador y mantener la pierna caliente.

Conservar la pierna

La primera opción médica que se les planteó fue la amputación, pero la familia se negó. «Tenía 14 años, no queríamos eso», recuerda Lorena. Buscaron una segunda opinión en la sanidad privada, pero el coste era inasumible. Finalmente, el especialista al que visitaron les permitió llevarse uno de sus tratamientos, que podía servir para el caso de Thaira. Fue aprobado en el Hospital de La Fe. Desde entonces, madre e hija viajan semanalmente a Valencia para controles, analíticas y radiografías.

La situación médica de Thaira mantiene paralizado el juicio por el accidente de tráfico

Lorena tuvo que dejar su trabajo para cuidar de su hija. La familia vive únicamente del sueldo del padre y son cinco personas en casa. Thaira tiene reconocida una discapacidad del 55 % y movilidad reducida.

Thaira confiesa ser una gran aficionada a la lectura desde siempre y, ahora, le ayuda mucho para evadirse. / AXEL ALVAREZ

Cuando se cumplan dos años con el transportador óseo, los médicos decidirán los siguientes pasos. «Si el cuerpo acepta la pierna, se le pondrá un clavo para dejarla fija. Si la infección sigue activa, habrá que poner una prótesis, aunque ya se intentó y el cuerpo la rechazó», explica su madre. El objetivo, añade, es claro: «Conservar la pierna y que pueda mantenerse de pie, aunque sea con un andador».

«Olvidada del mundo»

A pesar de todo, Thaira mantiene sueños e ilusiones. «Quería estudiar marketing y publicidad. También me llama la atención la medicina forense o la tanatopraxia, pero ahora mismo pienso sobre todo en acabar la ESO», confiesa. Reconoce que durante este proceso se ha sentido «olvidada del mundo» y sin respuestas, más allá del apoyo constante de su madre. Los libros se han convertido en su refugio. «Pienso en lo que me pasa, pero no puedo hacer nada. Ponerme mal no va a solucionar nada», explica con gran madurez.

Además, la situación médica de Thaira mantiene paralizado el juicio por el accidente de tráfico. «Hasta que no haya un diagnóstico cerrado no se puede celebrar, porque aún no sabemos qué secuelas definitivas tendrá», concluye Lorena. Mientras tanto, madre e hija siguen esperando que la educación llegue, por fin, a la puerta de su casa.