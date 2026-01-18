Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ocean Race 2027 AlicanteEmpate Hércules CFMercado fichajes Hércules CFDesfeta AlcoyMóviles asesor Mazón danaRetraso tren AlicanteSubsuelo "inusual" Monóvar
instagramlinkedin

Elda celebra San Antón entre lluvia y tradición

Los eldenses se vuelcan con la bendición de animales y el reparto de panes bendecidos

Elda celebra San Antón bajo la lluvia

Elda celebra San Antón bajo la lluvia

Ver galería

Elda celebra San Antón bajo la lluvia / JESUS CRUCES / Ayuntamiento de Elda

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

Elda volvió a celebrar este sábado, como manda la tradición cada 17 de enero, la festividad de San Antón, patrón de la localidad. Sin embargo, la lluvia, protagonista durante toda la jornada, impidió a los festeros de la comparsa de Huestes del Cadí realizar las tradicionales "vueltecicas" del santo anacoreta alrededor de la hoguerica.

La Junta Central autorizó la salida del santo hasta las puertas de la ermita, donde cientos de eldenses aguardaban con devoción. Allí, pudieron entonar el conocido cántico: "Hay en mi pueblo un Santo Patrono, vejete, humilde, con sus barbas y su pelo cano…".

A pesar del mal tiempo, sí se pudo llevar a cabo, aunque con rapidez, la bendición de los animales y de los miles de panes. Las danzas tradicionales y el reparto de los panes bendecidos pusieron el broche final a una jornada en la que, pese al frío y la lluvia, se respiró el ambiente festero característico de San Antón en Elda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los presuntos amaños del Eldense para lucrarse con apuestas, a juicio
  2. La funeraria El Fiambre, en el punto de mira de la Policía Local de Petrer
  3. Julio Martínez el 'musulmán' de Elda, detenido por la operación Plus Ultra
  4. El 77715, tercer quinto premio de la lotería de Navidad, reparte suerte en Elda, Torrevieja, Benidorm y Orihuela
  5. Villena llevará a los tribunales a los exgestores de Urbanismo del PP por la destrucción del yacimiento que podría ser el origen de la ciudad
  6. La Lotería Nacional deja un primer premio en la provincia de Alicante
  7. El pueblo de Alicante de 1.500 habitantes donde comprar un chalet con piscina te costará menos de 200.000 euros
  8. Grave riesgo” para el Santuario de Novelda tras aparecer más grietas en su torre izquierda

Elda celebra San Antón entre lluvia y tradición

Elda celebra San Antón entre lluvia y tradición

El tiempo en Alicante este domingo: el frío se intensifica y la provincia afronta una semana pasada por agua

El tiempo en Alicante este domingo: el frío se intensifica y la provincia afronta una semana pasada por agua

Javier Torá, el alicantino que abre las puertas al sur de China

Javier Torá, el alicantino que abre las puertas al sur de China

Directo | Ofertas de empleo en Alicante: consulta los trabajos disponibles y cómo apuntarse

Detectan una actividad geológica "inusual" en el subsuelo de Monóvar

Detectan una actividad geológica "inusual" en el subsuelo de Monóvar

El pueblo de Alicante de 1.500 habitantes donde comprar un chalet con piscina te costará menos de 200.000 euros

El pueblo de Alicante de 1.500 habitantes donde comprar un chalet con piscina te costará menos de 200.000 euros

Nico Cháfer y Capuani lo niegan todo en la última sesión del juicio por los presuntos amaños del Eldense

Nico Cháfer y Capuani lo niegan todo en la última sesión del juicio por los presuntos amaños del Eldense

Villena multa a la constructora del centro de adultos por incumplir los plazos de obra

Villena multa a la constructora del centro de adultos por incumplir los plazos de obra
Tracking Pixel Contents