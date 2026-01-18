Elda celebra San Antón entre lluvia y tradición

Elda volvió a celebrar este sábado, como manda la tradición cada 17 de enero, la festividad de San Antón, patrón de la localidad. Sin embargo, la lluvia, protagonista durante toda la jornada, impidió a los festeros de la comparsa de Huestes del Cadí realizar las tradicionales "vueltecicas" del santo anacoreta alrededor de la hoguerica.

La Junta Central autorizó la salida del santo hasta las puertas de la ermita, donde cientos de eldenses aguardaban con devoción. Allí, pudieron entonar el conocido cántico: "Hay en mi pueblo un Santo Patrono, vejete, humilde, con sus barbas y su pelo cano…".

A pesar del mal tiempo, sí se pudo llevar a cabo, aunque con rapidez, la bendición de los animales y de los miles de panes. Las danzas tradicionales y el reparto de los panes bendecidos pusieron el broche final a una jornada en la que, pese al frío y la lluvia, se respiró el ambiente festero característico de San Antón en Elda.