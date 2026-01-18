La Santa de Novelda abandona el santuario para bajar a la iglesia

Novelda ha vivido este domingo una romería extraordinaria con la bajada de la imagen de Santa María Magdalena, patrona de la ciudad, desde el santuario de La Mola hasta la iglesia de San Pedro, debido a los graves problemas estructurales detectados en el emblemático templo, que permanece cerrado por motivos de seguridad desde principios de diciembre.

Cientos de noveldenses se han dado cita desde primera hora de la mañana en el santuario para acompañar a la Santa en su traslado, que ya se encuentra en el casco urbano. La decisión de llevar a cabo esta romería extraordinaria se adoptó tras conocerse varios informes técnicos que alertan del deterioro de la torre izquierda del santuario, cuyas patologías comprometen la estabilidad del edificio y obligan a mantener el recinto clausurado mientras se ejecuta una intervención de emergencia.

El origen del problema se remonta a comienzos de diciembre, cuando un vuelo de dron, realizado en el marco de un estudio municipal sobre la viabilidad del órgano monumental de mármol, de 35 toneladas de peso, permitió detectar grietas de gran envergadura en zonas no visibles del edificio. A raíz de este hallazgo, el santuario fue cerrado al público el 3 de diciembre, apenas un día después de localizarse las primeras fisuras.

Grietas detectadas en el último informe pericial en el Santuario de Novelda / INFORMACIÓN

Un primer informe técnico apuntaba a que el peso y el sistema de apoyo del órgano, instalado en 2010 sobre micropilotajes anclados al estrato firme del terreno, situado a 3,6 metros de profundida, podría estar relacionado con la aparición de las grietas. Posteriormente, un segundo informe pericial, fechado el 22 de diciembre y realizado tras una nueva inspección ocular con dron durante una actuación de urgencia, confirmó la existencia de fisuras más severas en el pináculo de la torre, que “comprometen la estabilidad del edificio” y suponen un “grave riesgo” para el santuario, principal referente patrimonial y religioso de la ciudad.

La imagen de Santa María Magdalena permanecerá en la iglesia arciprestal de San Pedro durante todo el tiempo que se prolonguen las actuaciones de emergencia previstas en el santuario de La Mola y que el Ayuntamiento prevé comenzar "en breve".