Estos son los atractivos que Elda va a promocionar en Fitur

Elda regresa un año más a Fitur, una de las ferias de turismo más importantes del mundo que se celebrará del 21 al 25 de enero en las instalaciones de Ifema en Madrid. El Ayuntamiento de Elda asistirá con el Patronato de Turismo Costa Blanca, cuyo estand estará ubicado en el Pabellón 7.

Además de la información turística disponible a lo largo de toda la feria en los puntos interactivos del stand, durante el certamen se presentarán tanto las Vías Ferratas de Bolón como las Jornadas Gastronómicas 'Sabor a Elda' y, como novedad, se desarrollará un "showcooking" para dar a conocer la gastronomía eldense.

La concejala de Turismo, Rosa Vidal, junto al técnico de la concejalía, Samuel Martínez, han presentado esta mañana la propuesta que Elda dará a conocer en Fitur este miércoles. "Estaremos en el estand de la Costa Blanca y también participaremos en la Plaza de Callao con la acción de 'street marketing' que organiza Costa Blanca con vídeos de los Moros y Cristianos de Elda y del Museo del Calzado", ha indicado la edil.

Rosa Vidal ha explicado que "hemos preparado dos presentaciones, una de ellas con las novedades de las vías ferratas, en concreto de la tirolina infantil inaugurada este fin de semana y también de la nueva vía cable. Igualmente, daremos a conocer nuestra gastronomía con la presentación de la tercera edición de las jornadas 'Sabor a Elda' y un showcooking a cargo de Consu Rico y del restaurante del Club de Campo".

Por su parte, Samuel Martínez ha afirmado que "es fundamental estar en esta feria, que es una de las más importantes del mundo. Este año veíamos necesario impulsar algunos atractivos turísticos que no habíamos potenciado tanto en esta feria, como son la gastronomía, a través de las jornadas 'Sabor a Elda' que aún no habíamos llevado a Fitur, y también las vías ferratas".

Vista panorámica del casco urbano de Elda, con la sierra del Cid al fondo. / Áxel Álvarez

Elda ha ampliado la oferta deportiva y recreativa de las Vías Ferratas de Bolón con una nueva tirolina para todos los públicos que se inauguró el pasado sábado La instalación, que recibe el nombre de Tirolina ‘Tía Gervasia’, tiene una longitud de 70 metros y una altura máxima de 4 metros respecto al suelo, lo que la convierte en una instalación segura y accesible, especialmente indicada para el público infantil, pero que puede ser disfrutada por público de todas las edades, lo que la hace atractiva para el turismo familiar.

Gran afluencia

"La concejalía de Deportes nos ha facilitado datos sobre el público que acude a las vías ferratas y es increíble la cantidad de gente de todos los puntos de España que se acercan a Elda para disfrutar de ellas. Sólo el 11 % son de Elda, el resto son de fuera: del País Vasco, de Madrid, de Murcia e incluso extranjeros. Es un atractivo turístico importante y queremos impulsarlas aprovechando que siguen creciendo con nuevas instalaciones", ha explicado el técnico.

Una de las vías ferratas de Elda / INFORMACIÓN

La Tirolina de la Tía Gervasia tiene un ‘vuelo’ de una duración aproximada de 18 segundos, suficiente para vivir una experiencia emocionante pero adaptada a los más pequeños. Es la segunda tirolina instalada en el Monte Bolón, junto a la ya existente de Vicente Soler, consolidando este espacio como un referente para este tipo de actividades.

Gastronomía

Además, el miércoles a las 13:00 horas "tendrá lugar el showcooking 'Elda en un bocado' de la mano del Restaurante Club de Campo de Elda y de la divulgadora gastronómica de Elda, Consu Rico. Este showcooking se enmarca en la presentación de la 3ª Edición de las Jornadas Gastronómicas Sabor a Elda, que se celebrarán en marzo de 2026 en nuestra ciudad".

'Elda en un bocado' es una tapa que concentra la identidad y los sabores tradicionales de Elda en un solo bocado. Parte de una base de torta de migas, crujiente y aromática, que sirve de soporte. Sobre ella se dispone una praliné de fandango, que aporta profundidad, textura cremosa y un guiño a los sabores locales reinterpretados. Encima, un moje de tomate, cebolla, ñora y bacalao del propio fandango. El toque final lo ponen unas uvas en escabeche, que equilibran el conjunto con acidez y dulzor y unas migas de ñora, que refuerzan el aroma, el color y la identidad del plato. El punto crujiente lo aporta unas almendras fritas. Esta y otras tapas se podrán disfrutar en las Terceras Jornadas Gastronómicas Sabor a Elda del 5 al 15 de marzo de 2026.

El fandango es un guiso de patatas, tomate, pimiento, cebolla y bacalao en salazón / INFORMACIÓN

Samuel Martínez ha añadido que "ese mismo miércoles, en el bloque 'Costa Blanca Gastronomía', presentaremos la 3ª Edición de las Jornadas Gastronómicas Sabor a Elda. Del 5 al 15 de marzo, de jueves a domingo, nuestra ciudad volverá a convertirse en el gran escaparate gastronómico de la comarca. Durante esos días, los sabores, aromas y tradiciones que nos definen llenarán las calles, los restaurantes y los bares de una energía única, creando un ambiente que solo Elda sabe transmitir".

Tras el éxito del año pasado, con 36 establecimientos participantes y miles de visitantes, esta edición quiere dar un paso más allá: "Buscamos propuestas que emocionen, que cuenten historias, que conviertan cada plato o tapa en una experiencia capaz de hacer sentir al público que está saboreando Elda. Para potenciar este enfoque, este año contaremos con un Comité de Expertos Gastronómicos que acompañará y orientará a los establecimientos participantes", ha indicado Samuel Martínez.

Por último, además de las actuaciones a llevar a cabo en el recinto ferial de Ifema, el Patronato Costa Blanca volverá a poner a disposición de los Ayuntamientos el 'Street Marketing' de la Plaza de Callao, con cuatro pantallas gigantes en las que llevar a cabo presentación y visualizar vídeos. En este sentido, Elda estará presente con sendos vídeos tanto de las Fiestas de Moros y Cristianos como del Calzado de Elda. Videos que se visualizarán durante los cinco días de duración de la fiesta en diferentes horarios.