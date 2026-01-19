Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Monforte del Cid

Un herido en un accidente con un camión y dos turismos implicados en la A-31

El siniestro se ha registrado sobre las 14:20 horas a la altura del Portitxol por circunstancias que se investigan quedando el vehículo pesado volcado en la mediana

El camión volcado en la A-31 a la altura del Portitxol

El camión volcado en la A-31 a la altura del Portitxol / INFORMACIÓN

Jose A. Rico

Jose A. Rico

Un accidente registrado en la A-31 ha dejado un herido leve y tres vehículos implicados, según han informado desde la Guardia Civil de Tráfico. El siniestro ha ocurrido a las 14:20 horas de este lunes por causas que se investigan en dirección Alicante, en el punto kilométrico 221 de esta autovía que une Alicante con Madrid, a la altura del Portitxol, en Monforte del Cid.

Así, se han visto implicado un camión, que ha acabado volcado en la mediana, así como dos turismos, resultando herida una persona, aunque no ha trascendido en qué vehículo iba.

