Un herido en un accidente con un camión y dos turismos implicados en la A-31

Un accidente registrado en la A-31 ha dejado un herido leve y tres vehículos implicados, según han informado desde la Guardia Civil de Tráfico. El siniestro ha ocurrido a las 14:20 horas de este lunes por causas que se investigan en dirección Alicante, en el punto kilométrico 221 de esta autovía que une Alicante con Madrid, a la altura del Portitxol, en Monforte del Cid.

Así, se han visto implicado un camión, que ha acabado volcado en la mediana, así como dos turismos, resultando herida una persona, aunque no ha trascendido en qué vehículo iba.