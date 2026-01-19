Petrer construye 256 nichos y garantiza espacio para los próximos cinco años

Petrer ha finalizado las obras de ampliación del cementerio municipal de Petrer con la construcción de dos nuevos bloques que albergan un total de 256 nichos y 120 columbarios.

El concejal de Servicios Generales, Fernando Díaz, ha explicado que esta intervención responde "a la necesidad" de continuar ampliando la capacidad del cementerio con infraestructuras "que se integran perfectamente en el entorno, tanto desde el punto de vista estético como funcional".

Concretamente, el bloque 1 cuenta con 152 nichos y 60 columbarios, mientras que el bloque 2 dispone de 104 nichos y otros 60 columbarios. Ambos se han construido con una estructura de hormigón armado in situ sobre losas de cimentación de 40 centímetros de espesor, siguiendo la misma línea constructiva que las edificaciones anteriores.

Malos olores

Desde 2015 se viene trabajando con una misma tipología constructiva que garantiza la estanqueidad y, con ello, una notable reducción de malos olores, cumpliendo además con toda la normativa de Política Sanitaria Mortuoria de la Generalitat Valenciana. La última actuación llevada a cabo en el campo santo petrerí fue en 2022.

Díaz ha destacado que es "fundamental" que, además de funcional, el cementerio sea un espacio "digno, accesible y que evolucione de forma ordenada con el tiempo".

La actuación ha tenido un presupuesto de 220.000 euros que ha sido llevada a cabo por la empresa Riegos del Vinalopó S.L. Con los nuevos nichos y los que todavía quedan libres de fases anteriores de construcción, la previsión es que se puedan atender las necesidades fúnebres durante los próximos cinco años.

Desde 2019, se han invertido en el cementerio municipal alrededor de 700.000 euros en la construcción de nichos y columbarios.