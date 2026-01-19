Esto es lo que han detectado los satélites de Copernicus en el subsuelo de Monóvar

La actividad geológica "inusual" que se ha detectado en el subsuelo de Monóvar está causada por la disolución de un estrato de sal que genera un desplazamiento de entre 1 y 60 milímetros al año. Esta es la conclusión a la que ha llegado la UA en un estudio, a raíz de los movimientos del suelo detectados por el Programa Copernicus de la UE, a través de su red de satélites espaciales.

El alcalde, Loren Amat, y su concejal de Educación, Xavier Guardiola, han comparecido en rueda de prensa para dar detalles de este fenómeno, del que informó el Consistorio el sábado a través de un comunicado.

El alcalde y el concejal de Educación durante la rueda de prensa de este lunes / J. A. Rico

Una circunstancia que, por otra parte, ha llevado a que se paralice la licitación de las obras de reforma y ampliación del colegio Escriptor Canyís, que podría verse afectado por esta inestabilidad y que permanece desde 2022 cerrado, con las clases en un inmueble de la Generalitat situado en frente.

Lo primero que ha querido el alcalde es transmitir un mensaje de tranquilidad, recordando que estos movimientos en el subsuelo siempre se han producido en el casco urbano y se era consciente de ello, pero ahora se sabe el motivo.

El Ayuntamiento ha encargado un estudio geológico para saber a qué profundidad está la capa de sales y cuál es su grosor

Y tras haber trasladado la información a la comunidad educativa y los vecinos de la zona del Arrabal, donde se ubica el centro educativo, ha detallado lo que se sabe. "Lo primero que queremos hacer es empezar diciendo que el contenido de este informe de la Universidad lo que hace es dar una explicación a un movimiento del suelo que en esta zona de nuestro municipio ha habido siempre".

La UA ha concluido que los movimientos son producidos por la disolución de sales en el subsuelo de la zona Loren Amat — Alcalde de Monóvar

Así, ha señalado que esto siempre se consideraba que se debía, según los técnicos municipales y técnicos en general "a arcillas expansivas", que "cuando se mojan se dilatan y cuando se secan se contraen", lo que se suponía que generaba estos movimientos en el subsuelo. Pero según el estudio de la UA que ha sido trasladado al Ayuntamiento, y en los próximos días se publicará su contenido, "son movimientos producidos por la disolución de sales en el subsuelo de la zona".

Origen

El primer edil ha explicado que "todo empieza cuando, en el mes de noviembre, técnicos de la Universidad de Alicante se desplazan hasta nuestro Ayuntamiento para informarnos de los resultados del contenido de un estudio que ellos llevaban haciendo hacía tiempo relacionado con un programa europeo Copernicus, que a través de un grupo de satélites llamados Sentinel 1 y 2 identifican los movimientos en el suelo de toda la Tierra y, en concreto, habían detectado algunos en nuestro término municipal".

Recomendaciones

Desde la UA se ha señalado que esto se debería a una disolución de sales en el subsuelo, aconsejando que se realice "un estudio geológico en detalle de la zona afectada por las deformaciones, continuar con la monitorización de la zona y considerar el proceso de formación en la gestión del territorio".

Acceso cortado al colegio desde hace años por las obras de reforma que llevan paralizadas desde 2023 / J. A. Rico

Así, ha apuntado que no son movimientos sísmicos, sino un movimiento geológico continuo en el subsuelo, de entre 1 milímetro y 60 milímetros al año, dependiendo de la zona, y que se detecta la práctica totalidad del término municipal, estando afectada la zona al Arrabal, donde está el citado colegio, así como otras áreas del casco urbano.

Por ello Amat ha informado "desde el Ayuntamiento hemos solicitado la colaboración del Colegio Oficial de Geólogos de España, con quien tenemos convenio de colaboración, para que realicen una valoración de este estudio, que analicen los riesgos geológicos y geotécnicos y que nos asesoren de las decisiones a tomar alrededor".

Reuniones y colaboración

Del mismo modo se van a realizar reuniones con la Conselleria de Medio Ambiente y con la Diputación Provincial para solicitar colaboración en la realización de los estudios pertinentes", insistiendo en que "queremos transmitir a nuestros vecinos y vecinas es mucha tranquilidad, porque el que está pasando es el mismo que estaba pasando en esta zona desde hace muchos años".

Entrada a Monóvar desde Elda / J. A. Rico

Y ha añadido que "si antes pensábamos que era producido por el movimiento de las arcillas expansivas que siempre hemos dicho, ahora los técnicos de la universidad lo han hecho es ponerle nombre y una causa de los movimientos y para buscar las soluciones técnicas apropiadas". Así, se deberían establecer nuevos condicionantes desde el departamento de Urbanismo para la construcción de nuevas edificaciones, teniendo en cuenta este fenómeno.

El colegio Escriptor Canyís, en una imagen de este lunes / J. A. Rico

Así, se ha vinculado los daños, grietas y fracturas que a lo largo de las décadas se han venido registrando en diferentes edificaciones de la localidad a este movimiento, que se achacaba a otra causa. Y entre otras cosas, lo que se quiere averiguar ahora a través del estudio geológico es a qué profundidad está esa capa de sal y su espesor, para saber cuánto le queda por disolverse por completo y tomar medidas en las nuevas construcciones.

Colegio desplazado desde 2022

Ante estas informaciones, se ha decidido paralizar la adjudicación de las obras para reanudar la reforma y ampliación del centro educativo Escriptor Canyís. Unos trabajos que se paralizaron en enero de 2023 al detectarse problemas de cimentación, que ahora se vinculan a estos movimientos del subsuelo.

Las obras paralizadas del colegio Escriptor Canyís de Monóvar / J. A. Rico

Los alumnos de este centro llevan desde el curso 2022/2023 en instalaciones provisionales, por unas obras que arrancaron en el verano de 2021.

Así, la previsión que se tenía de que el próximo curso pudieran regresar al colegio se va a tener que retrasar, ya que pese a que se iba a firmar ya este mes el contrato para reanudar las obras y se esperan que acabaran la parte principal en verano, ahora será necesario introducir cambios en el proyecto para tener en cuenta este desplazamiento del subsuelo, según ha explicado el edil de Educación.

Desde el Ayuntamiento han insistido en transmitir un mensaje de tranquilidad y transparencia, y en los próximos días se hará público el estudio de la UA sobre este fenómeno que se ha detectado desde el espacio en el subsuelo de Monóvar.