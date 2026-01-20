Estas son las ayudas que impulsa Elda para el comercio del Centro Histórico

El Ayuntamiento de Elda, a través de la concejalía de Comercio y Mercados, pondrá en marcha en las próximas semanas un plan de ayudas a los comercios del Casco Histórico. Así lo ha anunciado este martes la concejal del área, Silvia Ibáñez, quien ha destacado que "llevamos varios meses trabajando en este programa de subvenciones y ahora estamos a la espera de los informes de la Generalitat Valenciana, que es la administración que debe dar la autorización para conceder estas ayudas".

Ibáñez ha recordado que "las calles del casco histórico de Elda se encuentran inmersas en trabajos de modernización y humanización, trabajos que tienen como objetivo mejorar aspectos urbanísticos, de accesibilidad y sostenibilidad del entorno del Centro Histórico de nuestra ciudad que tiene como epicentro el Castillo".

"En definitiva, ha continuado la edil, estos trabajos suponen una importantísima inversión que se está realizando desde la concejalía de Espacio Público, que cuenta con financiación de fondos europeos y que debe ir complementada con el impulso de la actividad comercial, de emprendimiento y de carácter social por parte del Ayuntamiento para reactivar la economía de toda la zona".

Son unos treinta los comercios ubicados en distintas calles del Centro Histórico y, con carácter general, se subvencionará hasta el 100% del gasto solicitado con un máximo de 4.000 euros Silvia Ibañez — Concejal de Comercio de Elda

Las subvenciones anunciadas este martes permitirán paliar los efectos que estas obras de reurbanización y modernización hayan podido tener sobre los establecimientos y negocios que se ubican en la zona. Se consideran gastos subvencionables aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, que resulten estrictamente necesarios y se hayan realizado a partir del 1 de noviembre de 2025.

Los gastos susceptibles de ser subvencionados son: el coste mensual del alquiler del local, la cuota de autónomos, las nóminas y seguros sociales de los trabajadores contratados, los gastos de consultoría y asesoría, los gastos de suministro de agua y energía del local, los gastos de servicio de telefonía e Internet, los gastos mensuales de contratos de servicios de seguridad del local, los gastos de contratos de mantenimiento de equipos, las primas de seguros del local y el alquiler de vehículos comerciales afectos 100% a la actividad.

Una panorámica de Elda, con la sierra del Cid al fondo, en una imagen de archivo. / Áxel Álvarez

Silvia Ibáñez ha detallado que "desde la concejalía estamos en contacto con los establecimientos y, según los datos que hemos recabado, son unos treinta los comercios ubicados en distintas calles del Centro Histórico y, con carácter general, se subvencionará hasta el 100% del gasto solicitado con un máximo de 4.000 euros".

Calles incluidas

Las calles incluidas en este programa de subvenciones son: Ortega y Gasset, Magdalena Maestre, Nueva, Colón, La Purísima, Santa Ana, Los Giles, La Iglesia, San Francisco, Francisco Laliga y Plaza de la Constitución.

La edil ha recordado que "desde el gobierno local hemos sido muy sensibles con el tejido comercial de nuestra ciudad, con el que venimos trabajando y colaborando codo con codo para hacerlo más fuerte y para ampliarlo. En este sentido, quiero recordar que hace ya unos meses pusimos en marcha un plan de ayudas para comercios y negocios situados en Las Tres Avenidas, el eje formado por las avenidas Alfonso XIII, Olimpiadas y Filipinas. Somos conscientes de la importancia que tiene el tejido comercial en el desarrollo económico de Elda y por ese motivo mantendremos nuestra apuesta por seguir trabajando codo con codo con los comerciantes de la ciudad".