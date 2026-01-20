¿Cómo va a evolucionar el desplazamiento del subsuelo detectado desde el espacio en Monóvar?

El desplazamiento en el subsuelo detectado en Monóvar por los satélites del programa europeo Copernicus podría estar en una fase inicial y dilatarse en el tiempo, según las conclusiones del informe realizado por el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante.

El Ayuntamiento ha publicado en su web el informe completo que había encargado a la UA, tras advertir el pasado noviembre investigadores de esta institución de los movimientos geológicos inusuales detectados por Copernicus.

La UA advierte de que "el proceso podría mantenerse durante dilatados periodos de tiempo, causando alteraciones topográficas importantes y daños significativos en estructuras humanas"

Así, el Consistorio quiere dar la mayor transparencia a este tema, para el que se ha contactado con el Colegio de Geólogos para la realización de un estudio que profundice en este fenómeno y aclare su alcance. Un descubrimiento sobre el que el alcalde Loren Amat ha querido hacer un llamamiento a la tranquilidad, recordando que estos problemas del subsuelo se vienen registrando desde hace décadas, pero es ahora cuando se tiene una explicación científica a lo que sucede.

Según explica la UA, los datos recogidos por Copernicus abarcan cinco años, desde enero de 2019 a diciembre de 2023. Y reflejan un desplazamiento sostenido que se da sobre todo en la zona noreste del casco urbano, que podría encontrarse en un estado inicial.

Acceso cortado al colegio desde hace años por las obras de reforma que llevan paralizadas desde 2023 / J. A. Rico

Por ello, a falta de un estudio geológico en profundidad, apunta a que se podría prolongar en el tiempo y conllevar una alteración topográfica significativa en esta zona en concreto, donde se ubica en tanatorio -donde estaría el epicentro-, la plaza de toros y el colegio Escriptor Canyís, que llegaría a ser de 0,65 metros en una década y 1,30 metros en dos décadas en la zona del tanatorio.

Esto estaría provocado por un estrato de roca de sal en el subsuelo, que está el proceso de disolución y esto provoca el hundimiento y desplazamiento del terreno, a razón de 6,5 centímetros al año en algunos puntos, cifra que ya dio a conocer el alcalde el lunes. Así se trataría de una dolina, que es una formación geológica que constituye una depresión circular o de embudo causada por la disolución de rocas.

Un manto de sal

El estudio de la UA apunta que las evidencias geológicas por la presencia de un manto de sal en el subsuelo, los datos de Copernicus, la expresión geomorfológica de la deformación, con grietas en el terreno, y los datos hidroquímicos del agua, que ha detectado disolución activa de yeso y halita, "indican de forma coherente que el sector noreste del área urbana de Monóvar se encuentra afectado por una dolina incipiente relacionada con la disolución de evaporitas en el sustrato, principalmente halita (sal de roca)".

Y el estudio que se va a realizar ahora va a tratar de establecer a qué profundidad se ubica este estrato de sales y su grosor, para saber cuánto tiempo puede tardar en disolverse por completo y dejar de causar un desplazamiento del terreno.

Rueda de prensa ofrecida por el alcalde y el edil de Educación sobre el fenómeno geológico / J. A. Rico

"Aunque el proceso no ha generado todavía la morfología de depresión cerrada característica de las dolinas, las tasas de subsidencia de casi 6,5 cm/año y su persistencia en el tiempo inducen a pensar que el proceso podría mantenerse durante dilatados periodos de tiempo, causando alteraciones topográficas importantes y daños significativos en estructuras humanas, especialmente aquellas situadas en las zonas perimetrales donde la deformación diferencial es más acusada".

Así estima que "una deformación continuada a una tasa de 6,5 cm/año provocaría una alteración topográfica de 0,65 metros y 1,30 metros en una y dos décadas, respectivamente. Cabe también insistir en la posibilidad de que localmente otros procesos como la expansividad de suelos o la consolidación de rellenos antrópicos, se superpongan al fenómeno de subsidencia por disolución".

En las conclusiones la UA señala que "se detecta una cubeta de deformación de morfología aproximadamente elíptica en el sector NE del casco urbano de Monóvar de dimensiones aproximadas de 600 x 500 metros y 23,6 hectáreas, con epicentro en la zona oeste del tanatorio y desplazamientos verticales máximos de -64,6 mm al año durante el periodo cubierto por los datos" de Copernicus.

Continuidad

"Esta zona de deformación aparentemente presenta cierta continuidad hacia el sur, atravesando la zona del Raval y de Cantaranes, hasta el camino del Collado de Novelda, próximo a las instalaciones deportivas, con desplazamientos verticales medidos en el periodo 2019-2023 inferiores a 1 cm/año. No obstante, no se puede afirmar categóricamente que se trate de otra zona afectada por procesos de deformación contigua independiente".

El colegio Escriptor Canyís, en una imagen de este lunes / J. A. Rico

En concreto, en la zona del colegio, cuya licitación para reanudar las obras de reforma y ampliación se ha paralizado por si es necesario modificar el proyecto por este fenómeno, el desplazamiento detectado por los satélites es de 1,4 centímetros al año, lo que se traduciría en una década en 14 centímetros de alteración topográfica. En la calle San Blas es de 2,4 centímetros al año y en la plaza de toros de 0,7 centímetros al año, según los datos obtenidos entre 2019 y 2023.

Grietas

También señala que "en la zona se han reconocido numerosas grietas de diferente apertura y persistencia dispuestas en la franja que define aproximadamente el borde de la cubeta de deformación identificada mediante el InSAR (radar interferométrico de apertura sintética) de forma concéntrica a esta".

Eso sí, vecinos de la zona del colegio han explicado a INFORMACIÓN que en sus casas no han aparecido grietas y no entienden muy bien por qué siguen las obras del colegio sin finalizar, más de cuatro años después de que empezaran.

El informe, al que se puede acceder a través de este enlace, concluye que "la geología del área de estudio, la distribución espacial de las deformaciones del terreno y de las estructuras humanas, el patrón espacio-temporal de los desplazamientos derivados de datos InSAR, y la información hidroquímica, permiten inferir la existencia de una dolina de flexión incipiente relacionada con la karstificación de evaporitas triásica, en la que la disolución de halita debe jugar un papel predominante".

Recomendaciones

Por todo ello recomienda "realizar un estudio geológico de detalle de la zona afectada por las deformaciones. Este estudio aportará información complementaria que permitirá una mejor caracterización del fenómeno de subsidencia por disolución, incluyendo una cartografía precisa de la zona afectada por subsidencia. Dicha información resultará esencial en la posterior toma de decisiones tanto de carácter preventivo como correctivo".

Las obras paralizadas del colegio Escriptor Canyís de Monóvar / J. A. Rico

También plantea "continuar la monitorización de la zona. Para ello se pueden realizar procesados específicos o actualizar la información anualmente haciendo uso de los datos" de desplazamientos de los satélites.

Y también aconseja "considerar el proceso de deformación en la gestión del territorio. Es muy probable que la dolina siga evolucionando de forma continua en el futuro, pudiendo incluso ampliar la superficie de la cubeta de asientos".

De cualquier forma el Departamento de Ingeniería Civil de Monóvar recuerda que "estas conclusiones se basan únicamente en los puntos InSAR obtenidos en el procesado y en las observaciones de superficie realizadas en el campo. Por lo tanto, en las zonas sin datos de desplazamiento podrían existir zonas activas o ciertas componentes de movimiento que no hayan sido detectadas. Además, no se dispone de información de los materiales y estructuras existentes en profundidad que permitan caracterizar adecuadamente el proceso de disolución responsable del desarrollo de la dolina".