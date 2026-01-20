Las obras que dan inicio en Elda para poner en valor el Casco Histórico

La concejalía de Espacio Público e Inversiones del Ayuntamiento de Elda ha comenzado los trabajos para la reforma integral de la calle Purísima, uno de los ejes principales del Casco Histórico de la ciudad, continuando así con la puesta en valor que se está realizando en diferentes calles y plazas de este barrio eldense tan importante.

En ese sentido, las obras contemplan la reurbanización integral de este vial en el tramo comprendido entre la calle Natalia Tendero Gil y la calle Colón, sirviendo de acceso directo a la Plaza de la Constitución y a todo el entorno de la iglesia de Santa Ana, que también se encuentra en proceso de remodelación para homogeneizar todo el espacio que circunda al templo.

El vial se ha cortado para la realizació de las obras / INFORMACIÓN

La actuación, que se enmarca dentro del plan de inversiones ‘Elda parte de ti’, incluye la remodelación integral de todo el pavimento para establecer una plataforma única, mejorando de ese modo la accesibilidad universal al eliminar los bordillos existentes a diferentes cotas y facilitando el paso a pie por parte de los peatones. ç

Saneamiento y agua potable

Además, también se llevará a cabo la renovación de la red de saneamiento y la de agua potable, incluyendo un nuevo sistema para la recogida de aguas pluviales, evitando así que la escorrentía de la lluvia transcurra por la superficie. Del mismo modo, se eliminarán también durante los trabajos los diferentes postes y señalización obsoleta para mejorar la imagen visual de toda esta histórica calle de la ciudad.

En cuanto a la iluminación, también se instalarán nuevas luminarias de tecnología LED, más eficientes y con menor consumo, a través de un sistema de catenarias similar al existente en la calle Independencia, consiguiendo una mayor uniformidad en la iluminación que aumente la seguridad de los transeúntes y en su relación con el tráfico rodado.

Del mismo modo, se prevé la plantación de nuevos ejemplares de arbolado donde la anchura de la calle así lo permite, así como plantas arbustivas y vegetación con sistema de riego por goteo para el cuidado y mantenimiento de estas nuevas zonas verdes creadas en una calle que destaca por la estrechez característica de todos los núcleos históricos de las ciudades en la antigüedad.

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución aproximado de 6 meses y se están llevando a cabo a través de la empresa Reformas Ergo SL, con un presupuesto de 298.182,89 euros.

“La reurbanización de la calle Purísima nos permite ofrecer un nuevo recorrido accesible y uniforme de acceso al Casco Histórico de Elda, consiguiendo una superficie de paso más amable y cómoda para que todos los vecinos y vecinas de este barrio de nuestra ciudad puedan transitar a pie de manera segura, al mismo tiempo que se mejora toda la imagen visual de la calle así como los servicios y suministros básicos de todas las viviendas”, ha señalado el concejal de Inversiones y Espacio Público, José Antonio Amat.

El edil ha destacado que “desde el gobierno local seguimos trabajando en la mejora y la puesta en valor de todo nuestro Casco Histórico, un espacio emblemático de la ciudad que necesitaba recuperar su esencia para que todos los y las eldenses puedan volver a disfrutar de este barrio tan importante a lo largo de la historia de Elda”.