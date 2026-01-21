Aceras rotas y con hierbajos: vecinos de la Constancia de Villena dicen basta

Las vecinas y vecinos del barrio de La Constancia, en Villena, han elevado una queja formal al Síndic de Greuges ante lo que consideran una prolongada "inacción" del Ayuntamiento en la mejora de este enclave urbano. El colectivo denuncia el incumplimiento de las obligaciones municipales en materia de accesibilidad, reparación de aceras, redes de agua y saneamiento, canalización de pluviales y pavimentado de las calles, un deterioro que, según sostienen, se arrastra desde hace años sin una respuesta efectiva.

Los residentes recuerdan que desde 2020 han presentado numerosos escritos por registro de entrada, han promovido recogidas de firmas y han mantenido reuniones tanto con la Alcaldía como con responsables técnicos municipales, sin que hasta la fecha se haya ejecutado una actuación integral que ponga fin a las deficiencias del barrio. Esta situación, afirman, afecta especialmente a personas mayores y con problemas de movilidad.

Estado de las aceras en La Constancia. / INFORMACIÓN

Uno de los hitos más relevantes tuvo lugar en noviembre de 2022, cuando el alcalde, el concejal de Urbanismo y técnicos municipales presentaron a representantes vecinales un proyecto de remodelación integral del barrio. Aquel plan incluía, según aseguran, la renovación del alcantarillado, muy deteriorado por roturas, filtraciones y socavones, la reposición de aceras, conducciones de servicios y una nueva ordenación del tráfico, acompañado de planos, imágenes y una estimación económica. Según los vecinos, en esa reunión el Ayuntamiento se comprometió a licitar las obras en un plazo corto.

Sin embargo, el proyecto no se ha materializado. En abril de 2025, los vecinos volvieron a reclamar por escrito. En respuesta, desde Alcaldía se les trasladó por correo electrónico que el barrio necesita una renovación global y que el proyecto existe, pero que su ejecución dependerá del "orden de prioridades" y de la programación de las obras pendientes, mientras se atienden de forma puntual algunos problemas concretos.

Este argumento no convence a los residentes, que cuestionan ese orden de prioridades y lamentan que ninguno de los escritos presentados haya recibido una resolución formal. También denuncian la falta de información al resto de grupos políticos de la corporación municipal, pese a haber solicitado expresamente que se les diera traslado de sus reclamaciones.

La versión del Ayuntamiento

Por su parte, el Ayuntamiento de Villena ha trasladado al Síndic de Greuges un informe detallado en el que defiende que sí existe una hoja de ruta para la reforma integral de La Constancia, aunque condicionada a criterios técnicos y a la planificación global de las grandes obras de la ciudad.

El alcalde, Fulgencio Cerdán, ha reiterado el compromiso municipal con esta actuación, cuyo proyecto, presentado a los vecinos en 2023, deberá actualizarse para adaptarse a los planes de ADIF, que prevén un paso subterráneo bajo la vía férrea, e incorporar los accesos peatonales al Centro de Salud Villena II solicitados por la Asociación de Vecinos.

Cerdán ha explicado que la secuencia de obras responde a la necesidad de actuar primero en zonas donde discurren las redes principales de abastecimiento y saneamiento, como la avenida de la Constitución, y a la finalización previa de la intervención en el barrio de La Morenica, retrasada por problemas estructurales en algunas viviendas. "No podemos acometer dos grandes actuaciones al mismo tiempo, ni por operatividad de la ciudad ni por capacidad económica", ha señalado, recordando que el coste de La Constancia podría alcanzar los cinco millones de euros tras la revisión de precios.

Noticias relacionadas

El consistorio también ha subrayado que desde 2010 se han invertido más de dos millones de euros en el barrio en distintas actuaciones, como mejoras en zonas verdes y parques, y ha defendido que la futura obra será una intervención en profundidad, destinada a ofrecer soluciones duraderas y no simples "lavados de cara". Según el proyecto inicial, presupuestado en 3,64 millones de euros, la actuación contempla la renovación integral de las redes de saneamiento, abastecimiento, pluviales, alumbrado público, acerado y calzadas, así como ajardinamiento y mobiliario urbano en una decena de calles del barrio.