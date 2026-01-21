Educación asigna dos profesoras a domicilio a una joven de Novelda tras dos años de espera

Thaira Guerra, la joven de Novelda que estuvo a punto de perder una pierna en un grave accidente de moto cuando tenía 14 años, ha conseguido por fin retomar su educación desde casa casi dos años después del siniestro. Según ha confirmado su madre, Lorena Reos, a INFORMACIÓN, la Conselleria de Educación ya ha asignado las dos profesoras a domicilio necesarias para que la alumna pueda continuar sus estudios: una del ámbito lingüístico y otra del científico, que acuden al domicilio familiar los lunes, miércoles, jueves y viernes. Este lunes Thaira recibió su primera clase, un paso muy esperado tras un largo periodo sin escolarización.

La joven, que acaba de cumplir 17 años, no recibe clases los martes, ya que ese día la familia debe desplazarse semanalmente al Hospital La Fe de Valencia, donde Thaira sigue en tratamiento en la unidad de infecciosos. Allí se le realizan controles periódicos, analíticas y radiografías para vigilar la grave infección ósea que arrastra desde el accidente.

Lorena, madre de Thaira, es su cuidadora y mayor apoyo. / AXEL ALVAREZ

El siniestro se produjo el 5 de mayo de 2023, coincidiendo con el Día de la Madre. Thaira viajaba como acompañante en una moto cuando salió despedida y chocó contra un quitamiedos, que le seccionó la pierna. La caída se produjo en una zona muy sucia, lo que provocó una infección bacteriana en el hueso que, a día de hoy, todavía no ha podido erradicarse por completo. Desde entonces, la joven ha pasado por una docena de intervenciones quirúrgicas y continúa inmersa en un proceso médico largo y complejo.

Conservar la pierna

Actualmente, los médicos intentan salvar su pierna mediante un transportador óseo, un dispositivo externo que favorece el crecimiento del hueso. El tratamiento le provoca un intenso dolor y requiere controles constantes, por lo que cualquier recaída de la infección supone un nuevo ingreso hospitalario. A pesar de ello, la familia descartó desde el inicio la amputación, la primera opción médica que se les planteó, y apostó por agotar todas las alternativas para conservar la pierna.

Thaira lleva en la actualidad un transportador óseo. / AXEL ALVAREZ

Paralelamente a la lucha sanitaria, la familia ha tenido que afrontar una larga batalla administrativa. Tras el accidente, los especialistas prescribieron que Thaira debía recibir clases en casa debido al riesgo que suponía su infección, pero la autorización del servicio de docencia a domicilio se fue retrasando durante casi dos años. Durante ese tiempo, la joven perdió 3º y 4º de la ESO y parte de 1º de Bachillerato.

La situación cambia ahora con la incorporación de las dos docentes. Mientras el proceso médico continúa, ya que aún le quedan varias operaciones y el seguimiento en La Fe, Thaira afronta esta nueva etapa con la ilusión de poder terminar la ESO y retomar un proyecto de vida que el accidente dejó en suspenso. El juicio por el siniestro, además, permanece paralizado hasta que exista un diagnóstico definitivo sobre las secuelas. En la actualidad, 73 estudiantes de la provincia de Alicante cuentan con el servicio de atención educativa domiciliaria mientras que en el conjunto de la Comunidad son 265, según datos facilitados por Educación.