Elda presume en Fitur de vías ferratas y gastronomía

Elda ha mostrado este jueves en Fitur sus dos grandes apuestas para atraer visitantes: el turismo activo y la gastronomía. La ciudad ha aprovechado la jornada inaugural del certamen para presentar la ampliación de las Vías Ferratas del Monte Bolón y las jornadas gastronómicas Sabor a Elda.

El alcalde, Rubén Alfaro, y la concejala de Turismo, Rosa Vidal, han participado en las presentaciones realizadas en el stand del Patronato Costa Blanca, ubicado en el pabellón 7, dentro del bloque temático Costa Blanca Sports. Allí se han dado a conocer las últimas novedades de las Vías Ferratas de Bolón, un proyecto que nació de una iniciativa ciudadana y que se ha consolidado como uno de los principales atractivos de turismo activo de la ciudad.

Alfaro ha destacado la accesibilidad y cercanía del Monte Bolón al casco urbano, así como el creciente interés que despiertan estas instalaciones, visitadas por usuarios de toda la provincia, de otras comunidades autónomas e incluso del extranjero. El alcalde ha subrayado que, pese a su carácter industrial, Elda está desarrollando una oferta turística ligada a la naturaleza, el patrimonio y la historia local, con especial atención a la industria del calzado.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, en la primera jornada de Fitur. / JESUS CRUCES/AYTO DE ELDA

La principal novedad presentada ha sido la nueva tirolina "Tía Gervasia", inaugurada el pasado 17 de enero e integrada en la vía ferrata del Mirador de Elda (K1). Con 70 metros de longitud y una altura máxima de cuatro metros, se trata de una instalación segura y accesible, especialmente pensada para el público infantil y familiar. Esta tirolina se suma a la ya existente "Vicente Soler", de 130 metros, la más larga de la Comunidad Valenciana, que conecta el Mirador de Elda con la Cresta de la Cruz.

Distintos niveles

En total, el Monte Bolón cuenta con tres vías ferratas de iniciación, de dificultades K1, K2 y K3, con más de 1.000 metros de recorrido, puentes tibetanos, puentes mono y muestran una oferta consolidada para la práctica deportiva en la naturaleza.

El alcalde y la edil de Turismo junto a trabajadores de Turismo y representantes de Elda. / JESUS CRUCES/AYTO DE ELDA

La gastronomía ha sido el otro gran eje de la presencia de Elda en Fitur. La ciudad ha participado en el bloque Costa Blanca Gastronomía con el showcooking "Elda en un bocado", elaborado por el restaurante Club de Campo de Elda junto a la divulgadora gastronómica Consu Rico. Esta tapa reinterpreta sabores tradicionales locales como el fandango, la torta de migas, el bacalao y la ñora en una propuesta contemporánea.

Noticias relacionadas

El showcooking ha servido como anticipo de las III Jornadas Gastronómicas Sabor a Elda, que se celebrarán del 5 al 15 de marzo de 2026. Tras el éxito de la edición anterior, con 36 establecimientos participantes, el Ayuntamiento quiere reforzar el carácter creativo y emocional de las propuestas. Como novedad, se creará un Comité de Expertos Gastronómicos que asesorará a los locales participantes para potenciar la calidad, la creatividad y la conexión con la identidad local.