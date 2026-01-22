Asalta un restaurante de Petrer con una arqueta, se corta y acaba detenido en el centro de salud

La Policía Nacional ha detenido en Petrer a un hombre de 42 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras acceder de madrugada a un restaurante situado en la avenida del Mediterráneo, al que entró tras romper un cristal con una arqueta de la vía pública que utilizó para forzar el acceso. Como consecuencia, el asaltante se produjo cortes en las manos, dejando rastros de sangre en el interior del establecimiento, sobre todo en la zona de la barra y la caja registradora.

El robo se produjo sobre las 2:50 horas. El propietario del local alertó a la Policía Nacional al llegar al restaurante y encontrar los destrozos. Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron al autor del asalto, lo que permitió a los agentes disponer de una descripción precisa del sospechoso.

En el momento de la detención llevaba consigo monedas por un valor aproximado de 20 euros

Ante la posibilidad de que el ladrón acudiera a un centro sanitario para ser atendido por las heridas sufridas al romper el cristal, la Policía Nacional activó el protocolo y avisó a los servicios de urgencias de la zona para que comunicaran la presencia de un varón con cortes compatibles. Poco antes de las 3:45 horas, desde el centro de salud Padre Manjón de Elda se les informó a los agentes de la presencia de un hombre con heridas en las manos que necesitaba puntos de sutura.

Antención sanitaria

Los agentes se desplazaron al centro sanitario y comprobaron que el individuo coincidía plenamente con la persona grabada por las cámaras de seguridad. Además, se da la circunstancia de que el mismo hombre ya había cometido un robo similar en el mismo restaurante una semana antes, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso.

En un primer momento, el detenido negó los hechos y afirmó que se había causado las heridas "lavando una jarra de cerveza". Sin embargo, una vez fue atendido médicamente, los agentes procedieron a su detención, durante la cual el hombre llegó a resistirse.

El arrestado, se trata de una persona conocida por la Policía Nacional y con antecedentes por hechos similares. Además, en el momento de la detención llevaba consigo monedas por un valor aproximado de 20 euros, presuntamente sustraídas del establecimiento.