Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vidas AdamuzAlicantina fallecida accidente trenExplanada cerradaHuelga médicosNúmeros av. SalamancaVertedero El CampelloGasolineras hoy
instagramlinkedin

Sucesos

Asalta un restaurante de Petrer con una arqueta, se corta y acaba detenido en el centro de salud

El arrestado se resistió a los agentes de la Policía Nacional, atribuyendo las heridas a un accidente con una jarra de cerveza

Dos agentes de la Policía Nacional en Elda.

Dos agentes de la Policía Nacional en Elda. / INFORMACIÓN

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

La Policía Nacional ha detenido en Petrer a un hombre de 42 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras acceder de madrugada a un restaurante situado en la avenida del Mediterráneo, al que entró tras romper un cristal con una arqueta de la vía pública que utilizó para forzar el acceso. Como consecuencia, el asaltante se produjo cortes en las manos, dejando rastros de sangre en el interior del establecimiento, sobre todo en la zona de la barra y la caja registradora.

El robo se produjo sobre las 2:50 horas. El propietario del local alertó a la Policía Nacional al llegar al restaurante y encontrar los destrozos. Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron al autor del asalto, lo que permitió a los agentes disponer de una descripción precisa del sospechoso.

En el momento de la detención llevaba consigo monedas por un valor aproximado de 20 euros

Ante la posibilidad de que el ladrón acudiera a un centro sanitario para ser atendido por las heridas sufridas al romper el cristal, la Policía Nacional activó el protocolo y avisó a los servicios de urgencias de la zona para que comunicaran la presencia de un varón con cortes compatibles. Poco antes de las 3:45 horas, desde el centro de salud Padre Manjón de Elda se les informó a los agentes de la presencia de un hombre con heridas en las manos que necesitaba puntos de sutura.

Antención sanitaria

Los agentes se desplazaron al centro sanitario y comprobaron que el individuo coincidía plenamente con la persona grabada por las cámaras de seguridad. Además, se da la circunstancia de que el mismo hombre ya había cometido un robo similar en el mismo restaurante una semana antes, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso.

En un primer momento, el detenido negó los hechos y afirmó que se había causado las heridas "lavando una jarra de cerveza". Sin embargo, una vez fue atendido médicamente, los agentes procedieron a su detención, durante la cual el hombre llegó a resistirse.

Noticias relacionadas y más

El arrestado, se trata de una persona conocida por la Policía Nacional y con antecedentes por hechos similares. Además, en el momento de la detención llevaba consigo monedas por un valor aproximado de 20 euros, presuntamente sustraídas del establecimiento.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Detectan una actividad geológica 'inusual' en el subsuelo de Monóvar
  2. Los presuntos amaños del Eldense para lucrarse con apuestas, a juicio
  3. La funeraria El Fiambre, en el punto de mira de la Policía Local de Petrer
  4. El pueblo de Alicante de 1.500 habitantes donde comprar un chalet con piscina te costará menos de 200.000 euros
  5. Un herido en un accidente con un camión y dos turismos implicados en la A-31
  6. Villena llevará a los tribunales a los exgestores de Urbanismo del PP por la destrucción del yacimiento que podría ser el origen de la ciudad
  7. La Lotería Nacional deja un primer premio en la provincia de Alicante
  8. Grave riesgo” para el Santuario de Novelda tras aparecer más grietas en su torre izquierda

Asalta un restaurante de Petrer con una arqueta, se corta y acaba detenido en el centro de salud

Asalta un restaurante de Petrer con una arqueta, se corta y acaba detenido en el centro de salud

Una auditora medioambiental de Villena y la madre de un coronel del cuartel de Paterna, las dos víctimas de la Comunidad en el accidente de tren de Adamuz

Una auditora medioambiental de Villena y la madre de un coronel del cuartel de Paterna, las dos víctimas de la Comunidad en el accidente de tren de Adamuz

Así barre la borrasca Ingrid Alicante: rachas de más de 100 km/h y una docena de incidencias

Los ingresos por gripe en los hospitales de Alicante se reducen a la mitad

Los ingresos por gripe en los hospitales de Alicante se reducen a la mitad

Los médicos de Alicante están convocados a una semana de huelga al mes desde febrero a junio

Los médicos de Alicante están convocados a una semana de huelga al mes desde febrero a junio

Alerta en las carreteras de la provincia de Alicante: 44 incidencias activas y cortes por obras

Alerta en las carreteras de la provincia de Alicante: 44 incidencias activas y cortes por obras

SEPE | Ofertas de empleo en Alicante: consulta los trabajos disponibles y cómo apuntarse

Fisioterapia respiratoria para frenar los ingresos hospitalarios por EPOC

Fisioterapia respiratoria para frenar los ingresos hospitalarios por EPOC
Tracking Pixel Contents