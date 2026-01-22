Biar se cuela en la plaza de Callao

Biar se asoma a Madrid por primera vez en el cubo digital del Patronato Costa Blanca, instalado en la plaza de Callao con motivo de la Feria Internacional de Turismo (Fitur). El municipio es uno de los 20 que han apostado por esta oportunidad promocional, articulada en torno a un cubo de pantallas.

La propuesta audiovisual de Biar es una secuencia de imágenes del municipio: paisaje, patrimonio y tradiciones. El formato, concebido para el tránsito constante de la calle, aseguran se aleja del vídeo turístico convencional y plantea una experiencia breve, fragmentada y directa, que busca condensar rasgos reconocibles de la identidad local.

Biar se muestra en la pantalla con forma de cubo de la céntrica plaza madrileña de Callao. / INFORMACIÓN

El recorrido visual sitúa a Biar como un lugar con un fuerte vínculo con su historia y con un gran atractivo monumental, patrimonial, natural y cultural. En las pantallas aparecen el castillo, la iglesia, el santuario, las fiestas populares, la gastronomía, el Museo Etnográfico y el árbol del Plátano, como lugar de encuentro.

Biar ha apostado por producir una pieza específica para este cubo, concebida con una consideración tridimensional, con el objetivo de atraer al mayor número de miradas posible e invitar a descubrir el municipio.

Concurso

El audiovisual se ha estrenado en la plaza de Callao y llega acompañado de una campaña participativa en redes sociales. Se trata de un concurso fotográfico en Instagram en el que se sortearán dos estancias de una noche para dos personas en el Hotel Vila de Biar 4**** (dos parejas ganadoras). La iniciativa invita a quienes transiten por Callao a detenerse, fotografiarse frente al cubo cuando aparezca la imagen de Biar y compartirla en Instagram para participar en el sorteo.

Noticias relacionadas

La alcaldesa de Biar, Magdalena Martínez, que se encuentra en Fitur, señala que esta iniciativa “es una invitación a mirar con calma y a descubrir un lugar donde la tradición y la vida cotidiana siguen teniendo un papel central. Es una invitación a visitar un lugar auténtico”. Además, Biar cuenta con un estand en la propia feria, dentro del entorno del Patronato Costa Blanca, en el que se atiende al público durante el fin de semana.