Elda ya ha esterilizado más de 450 gatos en sus colonias felinas

Elda continúa desarrollando el programa CER (Captura, Esterilización y Retorno) como herramienta clave para la gestión ética, eficaz y sostenible de las colonias felinas del municipio. El proyecto cuenta con una subvención de 97.500 euros concedida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, destinada al control poblacional de colonias felinas, lo que ha permitido intensificar las actuaciones y consolidar el trabajo que se viene realizando en la ciudad.

La concejala de Protección Animal, Cristina Rodríguez, ha subrayado que “esta ayuda estatal supone un impulso decisivo para seguir avanzando en políticas públicas de protección animal” y ha defendido que “el programa CER es la única vía eficaz y respetuosa para controlar las colonias felinas, garantizando la salud de los animales y favoreciendo la convivencia vecinal”.

El programa se desarrolla en Elda con un modelo de alta intensidad que combina la formación de las personas responsables de las colonias con intervenciones veterinarias continuadas y un seguimiento exhaustivo. En este contexto, se han impartido sesiones formativas específicas para alimentadoras y gestoras, de modo que las personas voluntarias cuentan ya con acreditación oficial para el manejo adecuado de los animales y la correcta aplicación de los protocolos establecidos. Esta formación ha permitido unificar criterios de actuación y mejorar la relación entre las colonias felinas y el entorno urbano.

Además, el Ayuntamiento ha reforzado la colaboración con clínicas veterinarias locales mediante la formalización de contratos que garantizan las intervenciones quirúrgicas, el control sanitario y el seguimiento continuado de los animales. A través de campañas periódicas se han realizado esterilizaciones, identificaciones mediante microchip y vacunaciones, medidas que permiten reducir la natalidad de forma controlada y prevenir enfermedades.

Balance

Los resultados avalan el programa: hasta la fecha se han esterilizado 458 gatos y se ha identificado y vacunado a 482 animales. Asimismo, se han registrado oficialmente 109 colonias felinas, algunas de las cuales ya han sido cerradas tras alcanzar el cien por cien de animales esterilizados. “Estos datos confirman que el CER funciona y ofrece resultados reales, tanto en el bienestar de la fauna urbana como en la convivencia entre especies”, ha destacado Rodríguez.

La concejala ha querido reconocer de manera especial “la labor de cerca de 200 personas voluntarias que participan activamente en el cuidado de las colonias”. “El compromiso diario de alimentadoras, gestoras y colectivos animalistas es imprescindible para el éxito del programa y constituye uno de los pilares fundamentales de la política municipal de protección animal”, ha añadido.