El colegio de Elda que regala bicicletas para cambiar la forma de ir a clase

El colegio Pintor Sorolla de Elda cuenta con una iniciativa para fomentar hábitos de vida saludables y el cuidado del medioambiente entre su alumnado y sus familias. A través del proyecto Écola, el centro educativo "regala" bicicletas a los familiares con el objetivo de que acompañen a sus hijos al colegio utilizando este medio de transporte sostenible y dejando de lado el coche, al menos uno o dos días a la semana.

El coordinador del proyecto de movilidad y profesor de Educación Física, Miguel Ángel Rodríguez, explica que esta iniciativa surge dentro de un plan más amplio centrado en la promoción de un estilo de vida saludable. "Una parte muy importante del proyecto es la movilidad sostenible, es decir, cómo llegar al colegio de forma saludable y respetuosa con el medioambiente", señala. En ese contexto nació la idea de ceder bicicletas de forma gratuita a las familias para facilitar el cambio de hábitos.

Es una ciudad llana, con un tamaño ideal para moverse en bici Miguel Ángel Rodríguez — Profesor de Educación Física

Rodríguez destaca que la actividad no supone ningún coste para las familias. "Las bicicletas se ceden de manera gratuita con la única condición de que se utilicen y que vengan al colegio con ellas", indica. Las familias interesadas han recibido una bicicleta procedente de la Fundación Alberto Contador, dentro de un proyecto de reutilización de bicicletas.

Más carriles bici

Desde el centro consideran que Elda reúne buenas condiciones para desplazarse en bicicleta. "Es una ciudad llana, con un tamaño ideal para moverse en bici", afirma el docente, aunque reconoce que todavía existen carencias importantes. En este sentido, reclama una mayor inversión en infraestructuras ciclistas, especialmente en el centro urbano, ya que la mayoría de los carriles bici se encuentran en la periferia. Según Rodríguez, desde los colegios se apuesta firmemente por esta movilidad sostenible y asegura que el Ayuntamiento ya está estudiando mejoras en este ámbito.

La iniciativa combina el deporte con pasar un rato en familia. / AXEL ALVAREZ

Las familias participantes valoran muy positivamente la experiencia. Javier Castellanos, padre que acude al colegio en bicicleta junto a su hija, asegura que la iniciativa le ha permitido incorporar el ejercicio físico a su rutina. "Me ayuda a hacer ejercicio porque paso todo el día sentado, y además es un momento para desconectar y acompañar a tus hijos", explica. Añade que su hija se motivó desde el primer momento y que aprendió a montar en bicicleta en solo dos días, lo que supuso un impulso para ambos.

Participantes del proyecto junto al profesor de Educación Física Miguel Ángel Rodríguez. / AXEL ALVAREZ

Castellanos también destaca el componente educativo del proyecto, ya que los niños aprenden a circular con responsabilidad y a respetar las normas de seguridad vial. No obstante, considera que uno de los aspectos a mejorar es la creación de más rutas seguras y la implicación de un mayor número de padres. Aunque reconoce que los conductores muestran concienciación y respeto hacia los ciclistas, insiste en la necesidad de más carriles bici para que los menores puedan desplazarse con mayor seguridad.

Los más pequeños también disfrutan de esta forma de llegar al colegio. Samanta Castellanos, alumna participante en la iniciativa, resume su experiencia con entusiasmo: "Me gusta mucho venir al colegio en bicicleta, es divertido y practicamos ejercicio".