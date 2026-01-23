Una técnica similar a un marcapasos revoluciona el tratamiento de la incontinencia urinaria en Elda

El Departamento de Salud de Elda ha incorporado por primera vez la neuromodulación de raíces sacras, una técnica innovadora destinada a mejorar la calidad de vida de pacientes con trastornos del control urinario e intestinal.

Este tratamiento, de carácter mínimamente invasivo, consiste en la estimulación controlada de los nervios sacros, situados en la parte inferior de la columna vertebral, mediante un pequeño dispositivo similar a un marcapasos. Estos nervios son clave en funciones como la micción, la continencia urinaria y fecal, así como en el correcto funcionamiento del suelo pélvico.

La implantación de esta técnica se ha llevado a cabo de forma conjunta por los servicios de Cirugía General y Urología, reforzando así el enfoque multidisciplinar del centro. La puesta en marcha ha estado liderada por la doctora María Jesús Segura, del Servicio de Cirugía General, y el doctor Manuel Sánchez Marcos, del Servicio de Urología, quienes han trabajado de manera coordinada para ofrecer esta nueva opción terapéutica a los pacientes del departamento.

El proceso ha contado además con la tutorización del doctor Fran López, del Servicio de Cirugía General del Hospital General de Elche, que ha aportado su experiencia tanto en la fase de implantación como en la formación del equipo sanitario.

Con la incorporación de la neuromodulación de raíces sacras, el Departamento de Salud de Elda da un paso relevante en su compromiso con la innovación, la mejora continua y la excelencia en la atención sanitaria, ampliando la cartera de tratamientos avanzados disponibles para la población.