La suerte vuelve a sonreír en Villena: un boleto de Euromillones deja un millón de euros

La fortuna ha vuelto a pasar por Villena. El sorteo de Euromillones celebrado este viernes 23 de enero de 2026 ha dejado en la localidad alicantina un nuevo premio de un millón de euros gracias al sorteo de El Millón, cuyo código ganador fue validado en la Administración número 2, situada en la calle Cervantes, 32.

El boleto agraciado llevaba asociado el código XHG89279, que ha resultado ganador del premio adicional de 1.000.000 de euros, convirtiendo a su propietario en nuevo millonario.

Un despacho con historial de grandes premios

No es la primera vez que la suerte se detiene en este establecimiento villenense. La administración de la calle Cervantes se ha consolidado en los últimos años como uno de los puntos más afortunados de la provincia de Alicante, con una extensa trayectoria repartiendo premios destacados.

Entre los más recientes figuran otros premios de El Millón de Euromillones, como los repartidos en junio de 2025, marzo de 2025, junio de 2024, marzo de 2024 y enero de 2024, además del conseguido ahora en enero de 2026. A esta lista se suman importantes premios de La Quiniela, con varios 14 aciertos, un Primer Premio de Lotería Nacional en febrero de 2025, un Segundo Premio de Euromillones en junio de 2024 y distintos premios relevantes de BonoLoto y El Quinigol.

Una racha que convierte a este despacho en uno de los más prolíficos de la Comunitat Valenciana en reparto de grandes premios.

Lidia Navarro, Virtu Barceló, Juani López, trabajadoras de la administración Cervantes de Villena y el dueño Juan Fernando Hérnandez. / Rafa Arjones

Sin acertantes del bote europeo

En cuanto al sorteo de Euromillones de este viernes, no se registraron acertantes de primera categoría (5 números + 2 estrellas), por lo que el bote continuará creciendo para el próximo sorteo.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 04, 05, 13, 21 y 42, con las estrellas 03 y 10. En la segunda categoría (5 + 1) hubo dos acertantes en Europa, que se llevaron 398.883,83 euros, mientras que la tercera categoría (5 + 0) dejó seis premios en el conjunto del continente, dotados con 31.075,24 euros cada uno.

¿Cómo se juega al Euromillones?

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Noticias relacionadas

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.