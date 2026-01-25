La Ruta de los Acueductos de Aspe: descubre uno de los caminos más desconocidos de Alicante

Enero es un buen mes en Alicante para el senderismoa pesar del frío. Además, es el momento en el que muchos senderistas de la provincia buscan nuevas rutas alejadas de las más concurridas. Y entre todas las opciones, existe un recorrido que sorprende, a la vez que ofrece un paseo sencillo y apto para casi cualquier caminante. Se trata de la Ruta de los Acueductos de Aspe, también conocida como la Ruta del Agua, una travesía poco conocida fuera del entorno local que permite adentrarse en la red histórica de conducción de agua entre Aspe y Elche, construida a finales del siglo XVIII.

Esta ruta transcurre por el Paraje Natural Municipal de Los Algezares, declarado espacio protegido en 2013 por la Generalitat Valenciana y con más de 500 hectáreas de valor ecológico y patrimonial. El recorrido combina tramos de los senderos PR-CV 169 y PR-CV 242, y nos lleva a descubrir un paisaje de barrancos, antiguos molinos, acueductos monumentales y parajes naturales asociados al río Vinalopó. Su escasa dificultad técnica y buena señalización la convierten en una opción ideal para senderistas poco experimentados y familias con niños.

Puentes

La ruta arranca en el municipio de Aspe y recorre parte del sistema de abastecimiento de agua que conectaba Aspe con Elche entre 1785 y 1789. Los tramos más relevantes y mejor conservados son los Puentes de los Cuatro y Cinco Ojos, dos construcciones de arcos apuntados que aún hoy impresionan.

La ruta

El sendero comienza cerca del Polígono Industrial Tres Hermanas II, en la carretera CV-84. Desde allí se accede a una pista de tierra que permite llegar a la Casa de Upanel y, más adelante, a la Casa de la Monfortera. Ambas son antiguas casas de labor, en estado de ruina, que formaban parte del entorno agrícola de la zona. Poco después se llega al Puente de los Cuatro Ojos, un acueducto de cuatro arcos que supera el Barranco de la Sierra Negra. Con una altura de 15 metros y más de 200 años de antigüedad, esta estructura es una de las joyas patrimoniales del recorrido.

La práctica del senderismo más desconocida de Alicante / INFORMACIÓN

Continuando la ruta por el lecho del barranco, y tras unos minutos de caminata, aparece el Acueducto de los Cinco Ojos. Con sus cinco arcos apuntados de ladrillo macizo, 17 metros de altura y casi 50 de longitud, esta es la construcción más espectacular de la ruta.

Tras la visita a los acueductos, el sendero enlaza con el PR-CV 242 y bordea la cola del Pantano de Elche. En esta parte del recorrido aparecen varios elementos históricos de interés como la Fábrica de la Luz, el Molino de Caraseta y el Castillo del Río, una fortificación que domina el paisaje desde una colina cercana. Esta zona ofrece varios miradores naturales con vistas al río Vinalopó y al entorno protegido de Los Algezares.

La ruta discurre por un paisaje árido, barrancos erosionados, antiguos campos de cultivo y algunas repoblaciones de pino carrasco. La vegetación está dominada por matorral bajo, esparto y tomillo. En cuanto a la fauna, destacan aves rapaces como el ratonero y el mochuelo, así como reptiles como el lagarto y diversas especies de culebras.

Consejos

La Ruta del Agua de Aspe es circular, con una distancia aproximada de 13,4 km y una duración media que puede ir desde las 2 horas y 45 minutos hasta las 4 horas, dependiendo del ritmo y las paradas. La dificultad física y técnica es baja, y el trazado discurre en un 90% por pista ancha de tierra o asfalto. Es recomendable evitar los meses de verano, ya que hay muy poca sombra. Como equipo, se aconseja llevar zapatillas o botas de senderismo, gorra, gafas de sol, agua y algo de comida.