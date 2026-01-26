¿Están ya activos los tres primeros radares de tramo de la provincia de Alicante?

Levantar el pie del acelerador al ver el cartel que advierte de un radar ya no será suficiente para evitar una multa en unos días. Una nueva forma de sancionar llega ya a las carreteras de la provincia de Alicante.

Los primeros radares de tramo entrarán en funcionamiento este mes de febrero. Eso sí, van a tener un periodo inicial en el que las sanciones serán solo informativas.

Se trata de tres puntos donde desde hace ya varios meses están instalados y señalizados los radares de tramo, por lo que su presencia ha generado intranquilidad entre los usuarios de estas vías, en concreto la A-31 que une Alicante con Madrid a su paso por el Medio Vinalopó y la A-7 que conecta Alicante y Murcia, a su paso por Elche.

Uno de los radares de tramo instalados en la A-31 entre Monforte del Cid y Elda / Áxel Álvarez

Solo faltan pequeños detalles técnicos para que puedan operar, por lo que se prevé que a lo largo de febrero estén ya en marcha. Es decir que todavía no están en funcionamiento, pero en breve se pondrán ya en marcha, según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Estos dispositivos están compuestos cada uno de dos puntos de control donde las cámaras identifican el vehículo y calculan la velocidad media que ha empleado en realizar el tramo. Y se supera el límite de velocidad tramita la consiguiente multa.

Gran densidad de tráfico

Además, se ubican en dos zonas que soportan un elevado nivel de tráfico, por lo que se busca que se respeten los límites de velocidad, pacificar el tráfico y reducir la siniestralidad.

Ubicación de los nuevos radares de la provincia de Alicante / Google Maps

Algo muy necesario sobre todo en la A-31, una vía que por otra parte está obsoleta y desde hace décadas requiere de una fuerte inversión para mejorar su trazado que no llega.

Emplazamientos

El radar de tramo de la A-7 se ubican entre las salidas de Elche Sur y Crevillent, entre los puntos kilométricos 523,360 y 519,200, en dirección Alicante.

Detalles de uno de los radares de tramo instalados en la A-31, que se activará a lo largo de febreroar para su puesta en marcha / Áxel Álvarez

Y los dos otros radares de tramo se han instalado en la A-31. Uno en sentido Alicante entre la salida de Novelda y pasada la de Monforte de Cid, entre los puntos kilométricos 216,550 y 218,900. Y el otro en sentido Madrid, entre Novelda y Elda-Petrer, entre los puntos kilométricos 211,700 y 203,005.

Hay que destacar que este último entre Novelda y Elda-Petrer será el tramo más largo con diferencia de los controlados en la provincia, con más de 8,5 kilómetros donde se vigilará la velocidad. El otro de la A-31 abarca 2,35 kilómetros y el de la A-7 entre Elche y Crevillent 4,16 kilómetros.

La Jefatura Provincial de Tráfico, a través de la Subdelegación del Gobierno, ha informado que estos tres radares de tramo se prevén entren en funcionamiento a lo largo de febrero. Y primero habrá un periodo en el que las multas solo serán notificaciones informativas, aunque no han podido concretar por cuánto tiempo será.

Tres dispositivos convencionales

Además de estos tres radares de tramos, la DGT también ultima la instalación de otros tres convencionales, que las mismas fuentes apuntan que entrarán en funcionamiento entre febrero y marzo.

Se trata de un cinemómetro en la N-340 a su paso por Elche, en el punto kilométrico 725,060, entre el centro urbano y el Parque Empresarial, en sentido Alicante; otro en la CV-70 entre Benidorm y La Nucia, en el kilómetro 44,950; y otro en la CV-920 en Rojales, en el kilómetro 16,600.

Radar de la CV-905 en el acceso a Torrevieja, puesto en marcha en septiembre de 2024 / D. Pamies

La DGT inició el pasado verano las obras para realizar la obra civil e instalar los dispositivos, que están colocados desde el mes de noviembre. Después ha sido necesario configurarlos y pasar la certificación del Centro Español de Metrología (CEM) para su puesta en marcha, quedando ya “detalles” pero prácticamente está todo listo, sobre todo en cuanto a los radares de tramo, según las mismas fuentes.

De igual forma, la DGT tendrá que incluir estos nuevos radares en su listado de puntos de control de velocidad, donde todavía no aparecen, aunque su última actualización es del pasado 4 de agosto. Y suele avisar a través de su web de la actuación de nuevo radares fijos.

Mayor precisión de los radares

Por otra parte, desde el pasado verano los radares de la DGT tienen unos márgenes de error más pequeños, por lo que "saltan" antes. Antes se aplicaban las reglas del 5 y del 7. En el primer caso, en vías de hasta 100 km/h, el margen era de 5 km/h y, en aquellas de más de 100 km/h, 7. Esto se aplicaba para los cinemómetros fijos.

Uno de los radares de la A-70 a la salida del túnel de Sant Joan en dirección Alicante / Alex Domínguez

Y lo mismo para los móviles, pero en este caso con el 7. Es decir, en ciudad saltaba a 57 km/h, pero en carretera, al 7 % de 120. Es decir 128 km/h.

Pero desde hace ya más de medio año, gracias al aumento de la precisión de los radares de última generación, los márgenes se han bajado y, por tanto, saltarán a velocidades más bajas. Y las infracciones aumentan.

La regla del 5 pasa a ser la del 3. Es decir, en vías de 30 saltará a 33 km/h, a 50 lo hará a los 53 km/h y así sucesivamente en el caso de los radares fijos. En los móviles pasa a ser la regla del 5, así que lo harán a 55 km/h o a un 5% de 120 en autovías y autopistas, es decir a 126 km/h.