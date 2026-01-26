Esta es la línea de ayudas que pone en marcha Villena para rehabilitar casas del Casco Histórico

La concejalía de Urbanismo va a redoblar los esfuerzos para agilizar la tramitación de las licencias urbanísticas. Y lo va a hacer con un equipo específico para su tramitación y una línea de ayuda que cubrirá el coste de las solicitudes a través de la Entidad Colaboradora Urbanística de la Comunidad Valenciana (ECUV) y para rehabilitaciones en el Casco Histórico.

Esta línea de subvención, según ha explicado el concejal de Urbanismo y Obras, Javier Martínez, y el propio alcalde Fulgencio Cerdán, estará dotada de 50.000 euros, con la posibilidad de incrementar en función de la demanda.

Los destinatarios serán los propietarios que quieran adquirir o rehabilitar una vivienda en el Casco Histórico, y para los solicitantes de licencias que deseen tramitarles a través de la ECUV en el resto del término municipal.

Panorámica de Villena desde campanario Santa María, en una imagen de archivo. / Áxel Álvarez

Martínez también señaló que habrá una preferencia en la tramitación de las licencias relativas a viviendas del Casco Histórico, como ya ocurre con las vinculadas a accesibilidad, a la vista que no es posible la declaración responsable por estar sometidos a un Plan Especial de Protección y Conservación.

Reducción de las licencias a la mitad

Estas nuevas medidas explicadas por el propio alcalde y el edil de Obras y Disciplina Urbanística pretende ahondar en las medidas que han servido para acelerar los plazos de las licencias, que se han reducido en los últimos meses “pero no a los niveles que deseamos”, según apuntó el edil.

Con las medidas tomadas las licencias se han reducido de una bolsa acumulada de 200 a cerca de 100, pero se ha detectado que el ritmo de reducción “no es el que esperábamos, y por ello vamos a incrementar nuevas medidas, una vez testado el resultado que, aunque es positivo, queremos más”.

En la actualidad, se han informado de 32 licencias y hay otras 14 pendientes de ser desestimadas. El concejal explicó que hay vigentes a expensas de ser informadas 112 solicitudes, entre las que se deben incluir aquellas que están sometidas a la detección de alguna irregularidad o error, y que deben ser legalizadas.

Para avanzar en agilidad, la intención del equipo de Gobierno es generar un nuevo programa que esté formado por un arquitecto técnico y otro superior que tengan como misión, en colaboración con la dotación de letrados del departamento, la emisión de las licencias de obras.

Este equipo es la respuesta al incremento de la dotación del departamento de Urbanismo, que ha crecido en un arquitecto, dos técnicos de administración general y otros dos auxiliares administrativos.