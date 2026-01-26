CRC expande su presencia en la provincia de Alicante con una nueva oficina en Novelda

CRC da un nuevo paso en su estrategia de proximidad con la inauguración de una moderna oficina en Novelda. Esta apertura responde al plan de crecimiento sostenible de la entidad, que busca estar cada vez más cerca de sus socios y clientes en puntos clave de la provincia de Alicante.

Un nuevo estándar de atención: eficiencia y cercanía

La oficina de Novelda nace bajo un concepto de banca multicanal. El objetivo es que el cliente decida cómo interactuar con su entidad: disfrutando de un asesoramiento personal y cercano en un entorno confortable, o haciendo uso de las últimas innovaciones tecnológicas para sus gestiones diarias.

Este nuevo espacio ha sido diseñado para romper las barreras tradicionales, creando áreas más diáfanas que facilitan la comunicación y ofrecen una experiencia de usuario totalmente personalizada. Un modelo de atención diferencial, basado en la cercanía, en la especialización y la mejora constante de la experiencia del cliente.

Impulso económico para Novelda

Para CRC, abrir las puertas en Novelda significa mucho más que ampliar su red comercial; es una declaración de intenciones sobre su compromiso con las personas y el territorio. Como entidad comprometida con el desarrollo local, gran parte de los recursos generados se reinvierten directamente en la prosperidad de las comunidades donde opera, actuando como un motor financiero para familias, autónomos y empresas de la zona.

Un equipo al servicio de Novelda

La nueva oficina está ubicada en la calle San Pascual,11 y cuenta con un equipo humano liderado por Juan Rodríguez Tomás, director de la oficina y los gestores de clientes Esther Oriente y Daniel Cabello.

CRC Novelda

Jorge Morales Belvis, director de zona de CRC, sostiene que “llegamos a Novelda con la vocación de integrarnos en la vida económica y social del municipio. Ser un apoyo cercano para familias, autónomos y empresas, ofreciendo soluciones financieras adaptadas a sus necesidades y acompañándolos en su crecimiento. Nuestro propósito es seguir acercando una banca honesta, humana y moderna a todos los rincones de la provincia ”.