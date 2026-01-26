Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elda sanciona por segunda vez a una empresa por colocar carteles publicitarios en fachadas y mobiliario urbano

El Ayuntamiento recuerda que se trata de una actividad no autorizada que degradada visualmente el espacio público

Carteles pegados en una espacio público de Elda

Carteles pegados en una espacio público de Elda / INFORMACIÓN

Jose A. Rico

Jose A. Rico

El Ayuntamiento de Elda ha sancionado por segunda vez a una empresa por la colocación de carteles publicitarios ilegales en fachadas de edificios, mobiliario urbano y otros bienes públicos y privados de la ciudad, según han informado este lunes desde el equipo de gobierno.

La sanción ha sido impuesta después de que la citada empresa, dedicada a la compra y venta de antigüedades y que ya había sido sancionada anteriormente, haya hecho caso omiso a los requerimientos realizados a través de la concejalía de Turismo.

Hay que recordar que la Ordenanza Reguladora del Civismo y la Convivencia en Elda, aprobada por el pleno municipal el pasado 31 de enero, es de aplicación en todos los espacios públicos de la ciudad y también en los espacios, construcciones, instalaciones y bienes de titularidad privada cuando desde ellos se realicen conductas o actividades que afecten o puedan afectar negativamente a la convivencia y al civismo.

En el artículo 28 la Ordenanza indica que “está prohibida la colocación de carteles y pancartas en la vía pública, en los espacios públicos y otros espacios definidos en el artículo 3 sin autorización expresa del Ayuntamiento o en su caso de la administración pública titular del bien”.

Las sanciones que contempla la ordenanza municipal pueden alcanzar los 750 euros

La norma refleja que las personas o empresas que promuevan esta colocación responderán directamente de las infracciones y serán responsables del pago de las sanciones correspondientes, que en este caso pueden llegar a los 750 euros.

Campaña de erradicación

El Ayuntamiento de Elda, a través de la concejalía de Turismo y en colaboración con Seguridad Ciudadana, puso en marcha hace unos meses una campaña para erradicar la colocación de carteles publicitarios ilegales en fachadas de edificios, mobiliario urbano y otros bienes públicos y privados de la ciudad.

El objetivo era poner fin a una práctica que, además de estar prohibida por la Ordenanza Reguladora del Civismo y la Convivencia, supone una evidente degradación visual del espacio urbano que afecta a los vecinos y vecinas de Elda y también daña la calidad de las visitas turísticas a la ciudad.

La mayoría de los carteles eran colocados por agencias de viajes o por particulares en representación de estas, con el fin de comercializar excursiones y paquetes turísticos, aunque en menor medida también había carteles de salas de conciertos de la ciudad y otros particulares con fines distintos a los anteriores.

Noticias relacionadas y más

La campaña surtió efecto y la mayoría de los carteles han desaparecido, aunque alguna empresa, como la ahora sancionada, ha vuelto a colocarlos. Las zonas más afectadas por esta práctica ilegal se ubican junto a edificios y lugares de atractivo turístico e interés cultural, como el Teatro Castelar, la Casa de las Beltranas, el Museo del Calzado, la Iglesia de Santa Ana, la Plaza Mayor o la calle Juan Carlos I, entre otros puntos, generando un impacto visual deplorable.

