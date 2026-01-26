Elda sanciona por segunda vez a una empresa por colocar carteles publicitarios en fachadas y mobiliario urbano

El Ayuntamiento de Elda ha sancionado por segunda vez a una empresa por la colocación de carteles publicitarios ilegales en fachadas de edificios, mobiliario urbano y otros bienes públicos y privados de la ciudad, según han informado este lunes desde el equipo de gobierno.

La sanción ha sido impuesta después de que la citada empresa, dedicada a la compra y venta de antigüedades y que ya había sido sancionada anteriormente, haya hecho caso omiso a los requerimientos realizados a través de la concejalía de Turismo.

Hay que recordar que la Ordenanza Reguladora del Civismo y la Convivencia en Elda, aprobada por el pleno municipal el pasado 31 de enero, es de aplicación en todos los espacios públicos de la ciudad y también en los espacios, construcciones, instalaciones y bienes de titularidad privada cuando desde ellos se realicen conductas o actividades que afecten o puedan afectar negativamente a la convivencia y al civismo.

En el artículo 28 la Ordenanza indica que “está prohibida la colocación de carteles y pancartas en la vía pública, en los espacios públicos y otros espacios definidos en el artículo 3 sin autorización expresa del Ayuntamiento o en su caso de la administración pública titular del bien”.

Las sanciones que contempla la ordenanza municipal pueden alcanzar los 750 euros

La norma refleja que las personas o empresas que promuevan esta colocación responderán directamente de las infracciones y serán responsables del pago de las sanciones correspondientes, que en este caso pueden llegar a los 750 euros.

Campaña de erradicación

El Ayuntamiento de Elda, a través de la concejalía de Turismo y en colaboración con Seguridad Ciudadana, puso en marcha hace unos meses una campaña para erradicar la colocación de carteles publicitarios ilegales en fachadas de edificios, mobiliario urbano y otros bienes públicos y privados de la ciudad.

El objetivo era poner fin a una práctica que, además de estar prohibida por la Ordenanza Reguladora del Civismo y la Convivencia, supone una evidente degradación visual del espacio urbano que afecta a los vecinos y vecinas de Elda y también daña la calidad de las visitas turísticas a la ciudad.

La mayoría de los carteles eran colocados por agencias de viajes o por particulares en representación de estas, con el fin de comercializar excursiones y paquetes turísticos, aunque en menor medida también había carteles de salas de conciertos de la ciudad y otros particulares con fines distintos a los anteriores.

La campaña surtió efecto y la mayoría de los carteles han desaparecido, aunque alguna empresa, como la ahora sancionada, ha vuelto a colocarlos. Las zonas más afectadas por esta práctica ilegal se ubican junto a edificios y lugares de atractivo turístico e interés cultural, como el Teatro Castelar, la Casa de las Beltranas, el Museo del Calzado, la Iglesia de Santa Ana, la Plaza Mayor o la calle Juan Carlos I, entre otros puntos, generando un impacto visual deplorable.