Una torre eléctrica cae sobre el pabellón y otras incidencias del fuerte viento en Villena

El temporal de viento ha causado estragos en Villena, con desperfectos en distintos puntos del polideportivo municipal que han llevado al Ayuntamiento a cerrar de manera preventiva las instalaciones deportivas.

Las fuertes rachas ocasionaron la caída de una de las torres de iluminación del campo de fútbol, que se precipitó sobre la cubierta del pabellón deportivo, explica el gobierno local en un comunicado.

La primera inspección ha detectado otro tipo de desperfectos en la jardinería y en elementos de diferentes espacios de las instalaciones deportivas, como el campo de fútbol.

Una torre ha caído sobre el pabellón de Villena / INFORMACIÓN

A primera hora de la mañana, el alcalde, Fulgencio Cerdán; la edil de Deportes, Maite Gandía; el concejal de Medio Ambiente, Francisco Iniesta; y de Obras y Servicios, Sergio Palao, acompañados de técnicos municipales, se personaron en las instalaciones para valorar el alcance de los daños y determinar la posibilidad clausurar las instalaciones o abrirlas parcialmente en aquellas pistas donde no hubiera riesgo para los deportistas.

“Lo más importante es valorar la seguridad de las diferentes instalaciones, calibrar si existen riesgos en el resto de las estructuras de iluminación y, una vez realizado el análisis, actuar para normalizar la situación lo antes posible”, ha señalado el primer edil.

Altura

Por su parte, la concejala de Deportes ha reflexionado sobre la altura de las torres de iluminación del campo de fútbol, a la vista de que están sometidas a la fuerte presión del viento como consecuencia de su altura.

Los equipos de mantenimiento de obras y jardinería han estado trabajando para asegurar los espacios afectados, tanto en el mobiliario urbano como en los árboles que se han visto afectados. En una primera fase, para solventar aquellos espacios que presentan algún riesgo para las personas y, posteriormente, acometer las primeras reparaciones.