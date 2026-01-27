Capturada en Venezuela Rosa "Buñuelos", el "eslabón perdido" de la estafa de Generación Zoe

Rosa María González Rincón, señalada como una de las piezas clave en el engranaje financiero y operativo del fraude de Generación Zoe, ha sido detenida en la ciudad de San Cristóbal, en el estado de Táchira (Venezuela), según ha informado en redes sociales el Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal (VISIIP).

Se trata de una de las prófugas más buscadas de esta red y llevaba años eludiendo a la Justicia. Su captura reaviva uno de los casos de estafa piramidal más importantes de América Latina, con ramificaciones en España, donde Elda fue la sede de operaciones de la trama que está siendo investigada por la Audiencia Nacional.

Zoe Broker, el "algoritmo" y la simulación

El comunicado difundido sostiene que la Dirección General de Policía Internacional logró la "identificación y captura" tras "intensas labores de ciberpatrullaje, análisis de inteligencia digital y cooperación internacional". La nota la describe como "pieza clave" y la vincula directamente con la "cúpula directiva" y operadores logísticos de la estructura transnacional fundada y liderada por el argentino Leonardo Cositorto.

Dentro de la organización, González Rincón, popularmente conocida como Rosa "Buñuelos" por el perfil público que de ella marcó en su día Cositorto, era la directora de Zoe Broker (una de las ramas financieras del entramado) y estaba vinculada a la narrativa del trading, los bots y los supuestos "algoritmos de rentabilidad", un elemento central del relato con el que se persuadía a los inversores.

Según Cositorto, la ahora detenida pasó en su día de hacer en casa "buñuelos y tortas fritas a generar 300.000 dólares diarios".

Las autoridades determinaron que administraba un software de demostración que simulaba operaciones reales, lo que servía para dar apariencia de actividad financiera efectiva. En la práctica, sostienen, las "utilidades" dependían del ingreso de nuevos aportantes, una mecánica típica de sistema piramidal.

"Quienes pongan en nuestras manos su capital van a tener un sistema de seguridad cuántica, la más avanzada del mercado; no existe, nosotros la tenemos acá, somos pioneros en seguridad cibernética". Con estas rocambolescas palabras describía Rosa "Buñuelos" la "fortaleza" informática de la plataforma de Generación Zoe.

El patrón de Generación Zoe encajaba con el de un esquema piramidal clásico: captación masiva de fondos bajo una fachada de formación (coaching, mentoring, cursos) y promesas de acceso a "bots" o herramientas de inversión con rentabilidades extraordinarias. Ese "disfraz" —formativo y tecnológico— cumplía dos funciones: atraer perfiles diversos (desde curiosos a ahorristas) y dar un barniz de legitimidad.

Cositorto y las condenas: un caso que se sigue cerrando por capas

Leonardo Cositorto, preso desde 2022, viene acusando a González Rincón de haber desaparecido con fondos de la empresa cuando estallaron las primeras denuncias.

En el frente judicial argentino, el Tribunal de Juicio de Goya (Corrientes) declaró a Cositorto culpable por asociación ilícita y estafa en febrero de 2025, y a finales de ese mismo año el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó la condena a 12 años de prisión, además de ratificar penas para otros integrantes. También ha recibido otra sentencia de 11 años en Salta y tiene pendientes otros procesos judiciales en distintas jurisdicciones argentinas.

En España, la causa también ha tenido eco judicial: el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama propuso juzgar a 18 personas por presuntos delitos de organización criminal, estafa continuada y blanqueo, en una investigación que sitúa en Elda el núcleo de la operativa española, con los hermanos Paterna a la cabeza.

El mensaje divulgado en redes por el órgano gubernamental venezolano que ha comunicado el arresto de González Rincón habla de más de 15.000 afectados en países como Argentina, Chile, Uruguay, México y España, y de un perjuicio estimado entre 100 y 300 millones de dólares.

Más allá de la cifra final que consoliden los tribunales (en España se calcula en más de 3,5 millones de euros), el caso ha dejado un patrón repetido en este tipo de fraudes: pérdidas de ahorros, endeudamiento y daño emocional en víctimas convencidas por un discurso de rentabilidad "asegurada" y pertenencia a una comunidad.

Con la captura de Rosa "Buñuelos" se abren nuevas vías de posible resarcimiento económico para las víctimas si se localizara parte del dinero "desaparecido" tras el derrumbe de Zoe. Porque en estafas piramidales, el golpe más duro no es detener a una cara conocida: es trazar la ruta del dinero y poder recuperarlo.