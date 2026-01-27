Descubre el modelo de banca cercana que CRC lleva a Novelda con su nueva oficina
La entidad financiera llega al municipio alicantino con un concepto multicanal que combina asesoramiento personal y herramientas digitales, priorizando la experiencia del cliente
Caja Rural Central (CRC) da un nuevo paso en su estrategia de proximidad con la apertura de una moderna oficina en Novelda, ubicada en la calle San Pascual, 11. La llegada de la entidad al municipio responde a su plan de crecimiento sostenible y a su objetivo de estar cada vez más cerca de socios y clientes en puntos clave de la provincia de Alicante.
Banca cercana y accesible
Más allá de ampliar su red comercial, CRC aterriza en Novelda con una idea muy clara: ofrecer una banca cercana, accesible y adaptada a las necesidades reales de las personas. Una banca en la que el cliente pueda decidir cómo interactuar con su entidad, combinando el asesoramiento personal con el uso de herramientas digitales para las gestiones del día a día.
Concepto multicanal
La nueva oficina nace bajo un concepto de banca multicanal que pone el foco en la experiencia del cliente. El espacio ha sido diseñado para romper con la imagen tradicional de sucursal bancaria, apostando por zonas abiertas, un entorno luminoso y un diseño que facilita la comunicación. Todo ello pensado para crear una experiencia de usuario más cómoda, personalizada y cercana.
Al frente del equipo están Juan Rodríguez Tomás, director de la oficina, junto a los gestores Esther Oriente y Daniel Cabello. Un equipo que no solo gestiona productos financieros, sino que acompaña a las personas en sus proyectos vitales y profesionales, desde la compra de una vivienda hasta la puesta en marcha de un negocio o la planificación del ahorro.
Compromiso local
“Llegamos a Novelda con la vocación de integrarnos en la vida económica y social del municipio”, señala Jorge Morales Belvis, director de zona de CRC. “Queremos ser un apoyo cercano para familias, autónomos y empresas, ofreciendo soluciones financieras adaptadas a sus necesidades y acompañándolos en su crecimiento. Nuestro propósito es seguir acercando una banca honesta, humana y moderna a todos los rincones de la provincia”.
Para CRC, abrir en Novelda significa mucho más que inaugurar una oficina. Es una declaración de compromiso con el territorio. Como entidad cooperativa, gran parte de los recursos que genera se reinvierten directamente en la prosperidad de las comunidades donde opera, actuando como un motor financiero para el desarrollo local.
Atención personalizada
En un contexto en el que muchas entidades financieras han reducido su presencia física, Caja Rural Central (CRC) mantiene su apuesta por la presencialidad y la atención personalizada como elementos diferenciales de su modelo. La entidad cree en un equilibrio entre tecnología y cercanía humana, en el que la digitalización sirve para ganar eficiencia, pero nunca para sustituir el trato personal.
La nueva oficina de Novelda se convierte así en un punto de encuentro para quienes buscan algo más que un banco. Un lugar donde sentirse escuchado, donde recibir asesoramiento sin prisas y donde construir una relación de confianza a largo plazo.
Dirección: C. San Pascual, 11, 03660 Novelda, Alicante
Teléfono: 965 29 46 27
Trayectoria y expansión
Caja Rural Central (CRC) cuenta actualmente con 88 oficinas, 51 en la provincia de Alicante y 31 en la Región de Murcia, además de centros especializados en banca empresa, banca privada y una oficina digital. Con más de 107 años de trayectoria, la entidad sigue evolucionando sin perder de vista su esencia: una banca cercana, honesta y comprometida con las personas y el territorio.
