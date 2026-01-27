Homenaje y almuerzo del cuartelillo Los Discretos de Sax

Una año más los integrantes del cuartelillo Los Discretos de Sax han homenajeado a los padres en un emotivo y extenso almuerzo en el que participaron hijos, familiares y amigos de la peña festera.

Este año ya no se ha podido contar con la presencia en el cuartelillo de ninguno de los padres de la peña, pero sí de su gran recuerdo acompañado por la proyección de la hemeroteca digital y el tradicional brindis por todos ellos.

La comida fue preparada por los chefs César, Emilio, Vicente y Popó, que, tras un trabajo ímprobo, han “sorprendido” a todos los presentes. La velada fue amenizada por la música instrumental de los trompetistas Josevi y Juanvi, así como del coro de voces polifónico de los asistentes.