Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallo revisión víasAnálisis Toni CabotAviso amarillo por vientoInvestigación asesinato niño ValenciaCifras de empleo en AlicanteDama de Elche
instagramlinkedin

Homenaje y almuerzo del cuartelillo Los Discretos de Sax

El tradicional recuerdo a los padres se celebró este año sin contar con la presencia de ninguno de ellos pero con un recuerdo en forma de imágenes

Foto de familia del almuerzo del cuartelillo Los Discretos de Sax

Foto de familia del almuerzo del cuartelillo Los Discretos de Sax / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

Una año más los integrantes del cuartelillo Los Discretos de Sax han homenajeado a los padres en un emotivo y extenso almuerzo en el que participaron hijos, familiares y amigos de la peña festera.

Este año ya no se ha podido contar con la presencia en el cuartelillo de ninguno de los padres de la peña, pero sí de su gran recuerdo acompañado por la proyección de la hemeroteca digital y el tradicional brindis por todos ellos.

Noticias relacionadas

La comida fue preparada por los chefs César, Emilio, Vicente y Popó, que, tras un trabajo ímprobo, han “sorprendido” a todos los presentes. La velada fue amenizada por la música instrumental de los trompetistas Josevi y Juanvi, así como del coro de voces polifónico de los asistentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents