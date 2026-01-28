Detenido en Novelda por perseguir a una chica por la calle: "Pasé miedo"

La Policía Local de Novelda ha detenido a un hombre de 30 años por perseguir a una joven de 20 por la calle. Los hechos ocurrieron sobre las 23:20 horas en la avenida de la Constitución, cuando la víctima alertó telefónicamente a la Policía Local de que estaba siendo seguida por un individuo encapuchado, según fuentes policiales.

La joven logró refugiarse en el portal de un edificio, donde el hombre llegó a golpear la puerta intentando acceder al interior. Una patrulla se desplazó de inmediato al lugar, donde encontró a la joven junto a varios familiares, visiblemente nerviosa y alterada. La víctima relató a los agentes que el individuo la había perseguido durante varios metros y que estuvo a punto de alcanzarla, según han detallado las mismas fuentes.

Con la descripción facilitada, los agentes iniciaron una batida por la zona y localizaron a un hombre que coincidía plenamente con las características aportadas. Al darle el alto policial, el sospechoso emprendió la huida, siendo finalmente interceptado y detenido en la calle Capellán Margall.

Agresividad

Durante la intervención, el arrestado opuso una fuerte resistencia y mostró una actitud agresiva hacia los agentes, lo que obligó a utilizar la "fuerza mínima imprescindible" para proceder a su detención. El arrestado, ciudadano europeo de 30 años, fue puesto a disposición judicial y cuenta con varios antecedentes policiales por intervenciones previas con agentes de la Jefatura de Novelda.

La joven ha querido trasladar un mensaje de concienciación tras lo sucedido. "Pasé miedo, pero me dio tiempo a reaccionar. Es un susto que no se acaba, pero después vuelves a salir y no dejas de hacer planes. Gracias a la rápida intervención de la policía y a un chico que lo vio todo y no dejó que se escapara estoy bien. Denunciar y pedir ayuda sí sirve. Mucho cuidado, sobre todo las mujeres", ha señalado a INFORMACIÓN.