Monforte lo vuelve a intentar con el bar del centro de mayores

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha vuelto a sacar a licitación la concesión del servicio de café-bar del centro de mayores, un espacio clave para la vida social de las personas jubiladas del municipio. El consistorio confía en que, esta vez, el proceso despierte el interés de empresas del sector hostelero tras quedar desierto el primer intento el pasado verano.

El contrato contempla una duración inicial de cuatro años, con la posibilidad de dos prórrogas anuales, hasta un máximo de seis. Entre las principales novedades respecto a la anterior convocatoria destaca la rebaja del canon anual mínimo, que ha pasado de los 16.554,33 euros fijados en la licitación publicada el 9 de julio a los 14.080,46 euros actuales. Además, el Ayuntamiento ha ampliado el plazo para la presentación de ofertas, con el objetivo de facilitar la concurrencia.

El canon incluye los gastos de electricidad, agua e internet, que serán asumidos por el propio Ayuntamiento, una medida que pretende hacer más atractiva la concesión. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto y se valorará con un máximo de 100 puntos la oferta económica, la ampliación del horario de apertura, la inversión propuesta en obras, equipamiento, maquinaria, mobiliario y decoración, así como la experiencia profesional en el sector hostelero.

La concesión establece, además, de forma obligatoria, una tarifa especial con precios reducidos dirigida a personas jubiladas, pensionistas o mayores de 65 años, garantizando así un acceso asequible al servicio durante toda la vigencia del contrato.

Noticias relacionadas

Desde el Ayuntamiento subrayan la importancia de este bar para el municipio. Para muchos jubilados y personas mayores de Monforte del Cid, el café-bar del centro de convivencia es "su lugar", un punto de encuentro diario muy demandado que va más allá de la hostelería y cumple una función social esencial.