Monforte lo vuelve a intentar con el bar del centro de mayores
El Ayuntamiento rebaja la cantidad de la concesión, ya que en verano ninguna empresa se interesó en coger el servicio
El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha vuelto a sacar a licitación la concesión del servicio de café-bar del centro de mayores, un espacio clave para la vida social de las personas jubiladas del municipio. El consistorio confía en que, esta vez, el proceso despierte el interés de empresas del sector hostelero tras quedar desierto el primer intento el pasado verano.
El contrato contempla una duración inicial de cuatro años, con la posibilidad de dos prórrogas anuales, hasta un máximo de seis. Entre las principales novedades respecto a la anterior convocatoria destaca la rebaja del canon anual mínimo, que ha pasado de los 16.554,33 euros fijados en la licitación publicada el 9 de julio a los 14.080,46 euros actuales. Además, el Ayuntamiento ha ampliado el plazo para la presentación de ofertas, con el objetivo de facilitar la concurrencia.
El canon incluye los gastos de electricidad, agua e internet, que serán asumidos por el propio Ayuntamiento, una medida que pretende hacer más atractiva la concesión. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto y se valorará con un máximo de 100 puntos la oferta económica, la ampliación del horario de apertura, la inversión propuesta en obras, equipamiento, maquinaria, mobiliario y decoración, así como la experiencia profesional en el sector hostelero.
La concesión establece, además, de forma obligatoria, una tarifa especial con precios reducidos dirigida a personas jubiladas, pensionistas o mayores de 65 años, garantizando así un acceso asequible al servicio durante toda la vigencia del contrato.
Desde el Ayuntamiento subrayan la importancia de este bar para el municipio. Para muchos jubilados y personas mayores de Monforte del Cid, el café-bar del centro de convivencia es "su lugar", un punto de encuentro diario muy demandado que va más allá de la hostelería y cumple una función social esencial.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Están ya activos los tres primeros radares de tramo de la provincia de Alicante?
- Detectan una actividad geológica 'inusual' en el subsuelo de Monóvar
- Los presuntos amaños del Eldense para lucrarse con apuestas, a juicio
- La funeraria El Fiambre, en el punto de mira de la Policía Local de Petrer
- El pueblo de Alicante de 1.500 habitantes donde comprar un chalet con piscina te costará menos de 200.000 euros
- Un herido en un accidente con un camión y dos turismos implicados en la A-31
- La Lotería Nacional deja un primer premio en la provincia de Alicante
- Esto es lo que han detectado los satélites de Copernicus en el subsuelo de Monóvar